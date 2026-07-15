Football/Coupe du monde-La police d'Atlanta se prépare pour la demi-finale Argentine-Angleterre

La police d'Atlanta se préparait à un possible embrasement autour de la demi-finale Argentine-Angleterre, mercredi (19h00 GMT), un match jugé à haut risque en raison de l'animosité historique entre les deux pays.

Un dispositif de sécurité renforcé a été annoncé, à la suite d'une évaluation des risques. Le stade, situé en plein centre-ville, accueille en temps normal des matchs des championnats nord-américains de football américain (NFL) et de football (la Major League Soccer).

Quelques incidents mineurs et isolés ont été signalés à l'approche du match, mais l'ambiance était paisible mercredi matin, les supporters se rassemblant dans les cafés et les bars ou jouant aux cartes en attendant devant le stade.

Au Mexique, plus tôt dans le tournoi, une bousculade mortelle s'était produite alors que les supporters faisaient la fête, mais cette Coupe du monde a globalement été épargnée par les violences qui avaient entaché certains matches dans les années 1980 et 1990.

Les autorités ne prennent toutefois aucun risque. Pour la première fois depuis le début de la compétition, les supporters des deux équipes seront séparés dès leur arrivée au stade, avec des entrées distinctes.

La rivalité entre l’Argentine et l’Angleterre remonte à plusieurs décennies et trouve son origine à la fois dans des polémiques liées à des matchs de football et dans des tensions historiques.

Elle s’est intensifiée à la suite du conflit militaire de 1982 entre les deux pays au sujet des îles Falkland/Malouines et de la Géorgie du Sud dans l’Atlantique Sud, qui a fait 907 morts.

Le ministre argentin de la Sécurité a déclaré que les supporters argentins ne seraient pas autorisés à apporter dans le stade des drapeaux revendiquant la souveraineté sur ces îles.

Le règlement de la FIFA interdit tout objet à caractère politique dans les stades.

Pourtant, plus tôt dans la compétition, à Los Angeles, des Américains d'origine iranienne avaient pu entrer dans le stade avec des drapeaux dénonçant le gouvernement de Téhéran, sans que cela ne perturbe la rencontre.

(Rédigé par Rosalba O'Brien; version française Clément Martinot)