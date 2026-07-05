Football/Coupe du monde-La Norvège doit garder la tête froide face au Brésil, dit Solbakken

par Philip O'Connor

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Norvège Stale Solbakken a appelé ses joueurs à garder leur calme et à ne pas se laisser emporter par l'enjeu de leur huitième de finale de Coupe du monde de football, dimanche, contre le Brésil.

Bien que la Norvège, portée par Erling Haaland auteur de cinq buts dans le tournoi, ait remporté trois des quatre matches qu'elle a déjà disputés, Stale Solbakken a insisté sur la nécessité de rester concentré.

"Nous devons faire en sorte de ne pas jouer en fonction de l'événement, mais simplement de jouer le match", a-t-il déclaré samedi.

Stale Solbakken a également estimé qu'une des clés de ce huitième de finale de Coupe du monde serait de mettre Erling Haaland dans les meilleures conditions.

"Je pense que nous avons trouvé des moyens de le soutenir et de lui fournir des bons ballons. Nous sommes une équipe offensive (...) mais sur 90 ou 120 minutes contre le Brésil, il faudra aussi défendre par moments, et nous devrons alors être à notre meilleur niveau", a-t-il dit.

Le Brésil n'a jamais battu la Norvège en quatre confrontations, mais Stale Solbakken a rappelé que la Seleção restait favorite.

"L'important est que nous pouvons faire mal au Brésil. Mais nous devrons être à notre tout meilleur niveau, sinon nous n'aurons aucune chance", a-t-il ajouté. "Si nous sommes à notre tout meilleur niveau, alors nous avons une chance."

(Reportage de Philip O'Connor ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)