Football/Coupe du monde-La Fifa autorise les drapeaux arc-en-ciel pour Égypte-Iran

par Rohith Nair

La Fifa a autorisé jeudi les supporters à entrer avec des drapeaux arc-en-ciel lors du "match des fiertés", vendredi à Seattle, opposant l'Égypte et l'Iran, deux pays où l'homosexualité est criminalisée.

Le tirage au sort réalisé en décembre a placé l'Égypte et l'Iran dans la même poule, faisant coïncider leur rencontre avec le week-end de la "Pride" à Seattle. Les deux nations, à majorité musulmane, avaient exprimé leurs réserves. La Fédération égyptienne de football avait notamment estimé que de tels événements entraient en contradiction avec ses valeurs culturelles et religieuses. "La Coupe du monde est un événement inclusif qui accueille des personnes de tous horizons. Les supporters de toutes orientations sexuelles et identités de genre sont les bienvenus lors des matches et des événements", a indiqué la Fifa dans un communiqué.

"Les manifestations générales en faveur des droits humains, notamment les drapeaux arc-en-ciel et autres drapeaux symbolisant l'orientation sexuelle et l'identité de genre, sont autorisées par le code de conduite dans les stades de la Coupe du monde." La Fifa a toutefois pris ses distances avec cet événement, précisant que les célébrations de la "Pride" étaient organisées par le comité local de Seattle, et non par l'instance dirigeante.

"Je dois clarifier qu'il n'y aura pas de 'match des fiertés' à la Coupe du monde", avait déclaré le président de la Fifa Gianni Infantino, en janvier, au média suisse Die Weltwoche.

"Il y aura un match de la Coupe du monde à Seattle et, le même jour, des événements organisés par des organisations externes auront lieu dans la ville. Mais ça n'a rien à voir avec le match lui-même", avait-il insisté.

Les organisateurs locaux, eux, entendent maintenir ces festivités.

"La célébration de la Pride a lieu ce week-end-là depuis plus de 50 ans", a déclaré à Reuters Hedda McLendon, membre du comité d'organisation local de Seattle. "Elle aura lieu ce week-end et elle continuera bien après la Coupe du monde."

(Reportage Rohith Nair à Miami ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron )