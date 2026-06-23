Football/Coupe du monde-La Fifa adapte sa cérémonie d'avant-match pour l'Arabie saoudite et l'Irak

par Rohith Nair

Les drapeaux de l’Arabie saoudite et l’Irak ne seront pas posés au sol lors des cérémonies d’avant-match de la Coupe du monde, car ils comportent des inscriptions sacrées de l’islam.

Lors des rencontres de la Coupe du monde organisées aux États-Unis, au Canada et au Mexique, d’immenses drapeaux des deux équipes sont habituellement déployés sur chacune des moitiés de terrain et posés sur la pelouse tandis que les joueurs se rassemblent près du rond central pour les hymnes nationaux.

Toutefois, lorsque l’Arabie saoudite ou l’Irak jouent, les drapeaux des deux sélections sont maintenus au-dessus du sol, permettant ainsi de préserver le cérémonial d’avant-match tout en respectant la portée religieuse des inscriptions islamiques figurant sur ces emblèmes.

"Dans le cadre des améliorations apportées aux cérémonies d’ouverture de la Coupe du monde 2026, la Fifa a mis en place une nouvelle présentation davantage axée sur les supporters", a déclaré un porte-parole de la Fifa à Reuters.

"Pour la mise en œuvre de ces cérémonies, la Fifa a travaillé en étroite collaboration avec les équipes participantes afin de prendre en compte les demandes raisonnables concernant leur présentation."

Les drapeaux de l’Arabie saoudite et de l'Irak portent des inscriptions religieuses et nécessitent une précaution plus importante, car les placer au sol pourrait être perçu comme une insulte à la foi, selon la religion musulmane.

(Reportage de Rohith Nair à Miami, version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)