Football/Coupe du monde-La Croatie s'impose face au Panama

La Croatie s'est imposée mardi face au Panama (1-0), anéantissant ainsi les espoirs des Canaleros de dépasser les phases de groupe lors de sa deuxième Coupe du monde de football.

Le remplaçant croate Ante Budimir a marqué le but qui a offert la victoire à son équipe à la 54e minute après avoir repris une passe en profondeur.

La Croatie a ainsi obtenu ses premiers points du tournoi lors de ce match crucial après avoir perdu son match de la première journée de la poule L contre l'Angleterre.

La Croatie, qui a eu du mal à dominer le terrain en première période, a failli doubler son avance quelques instants plus tard lorsque Marco Pasalic s'est retrouvé seul face au gardien panaméen, échouant toutefois.

Aucune des deux équipes n'avait droit à l'erreur, alors que le match nul entre l'Angleterre et le Ghana (0-0) plus tôt dans la journée signifiait l'élimination du perdant de la rencontre.

(Frank Pingue à Toronto; version française Camille Raynaud)