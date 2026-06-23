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Football/Coupe du monde-La Côte d'Ivoire joue sa qualification face à Curaçao
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 19:27

Curaçao abordait sans grandes illusions son duel face à la Côte d'Ivoire en Coupe du monde de football, mais le match nul décroché contre l'Équateur lors de la deuxième journée a ravivé les espoirs de la plus petite nation engagée dans la compétition.

De son côté, la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais franchi le premier tour lors de ses trois premières participations à la Coupe du monde, n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier pour les seizièmes de finale mais devra se méfier d'un éventuel exploit curacien. Balayée par l'Allemagne pour son entrée en lice (7-1), l'équipe de Curaçao s'est montrée bien plus solide face à l'Équateur (0-0). Avant la compétition, le sélectionneur Dick Advocaat avait tempéré les attentes autour de son équipe. La lourde défaite face à l'Allemagne semblait lui donner raison, avant que le nul arraché contre l'Équateur ne relance l'idée d'une victoire surprise face aux Ivoiriens.

La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur lors de son premier match, avant de s'incliner dans les dernières minutes du match face à l'Allemagne alors qu'elle menait à la mi-temps. Face à l'Allemagne, les hommes d'Emerse Faé ont pourtant eu plusieurs occasions, sans réussir à concrétiser leurs temps forts. Le sélectionneur ivoirien a assuré vouloir tirer les leçons de cette défaite. "Nous allons nous servir de ce match pour corriger nos erreurs et nos lacunes, afin d'aller le plus loin possible", a-t-il expliqué. Emerse Faé s'attend par ailleurs à une opposition engagée face à Curaçao. "Notre destin est encore entre nos pieds", a-t-il ajouté.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron )

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