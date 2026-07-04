Football/Coupe du monde-La Colombie s'impose face au Ghana et se qualifie pour les 8es de finale

La Colombie s'est imposée vendredi face au Ghana (1-0) et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Jhon Arias a marqué le seul but de la rencontre, qui s'est déroulée dans des conditions caniculaires à Kansas City, ouvrant le score à la 14e minute.

La défense disciplinée de la Colombie a fait le reste, permettant à l'équipe de Nestor Lorenzo de rester invaincue et de se qualifier pour la phase suivante.

Bien que l'attaquant Antoine Semenyo ne soit pas parvenu à percer la défense colombienne, le Ghana n'a pas démérité, son gardien Lawrence Ati-Zigi a réalisé arrêt après arrêt dans les dernières minutes.

Les Cafeteros sont devenus la quatrième équipe sud-américaine à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde, rejoignant le Paraguay, le Brésil et l'Argentine.

La Colombie affrontera la Suisse mardi à Vancouver pour son prochain match.

(Lori Ewing)