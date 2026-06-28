Football/Coupe du monde-La Colombie et le Portugal se qualifient après un match nul spectaculaire

(Ajoute des citations dans les paragraphes 3-4, 6-7 et 22)

par Nick Mulvenney

La Colombie et le Portugal se sont livrés samedi au Miami Stadium à un match nul 0-0 palpitant, sous un déluge de cris de la foule. Les deux équipes se qualifient ainsi pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde en terminant aux deux premières places du Groupe K.

Les Colombiens peuvent se réjouir d'avoir dominé une équipe européenne de qualité pendant de longues périodes. Ils se rendront désormais à Kansas City en tant que vainqueurs de leur groupe pour affronter le Ghana vendredi. "Nous avons livré un excellent match face à un adversaire coriace," a déclaré le joueur colombien James Rodríguez. "Nous avons bien joué, il ne nous a manqué que le but."

Le Portugal, qui termine en deuxième place, se rendra jeudi à Toronto pour affronter la Croatie. Leur star Cristiano Ronaldo, hué à chaque fois qu’il touchait le ballon et peu servi, n’a pratiquement pas eu l’occasion de se montrer dangereux; son seul tir cadré, un coup franc lointain, est allé directement dans les mains du gardien. "On doit respecter la Colombie: c’est une équipe de haut niveau”, a déclaré le sélectionneur du Portugal Roberto Martínez. "Ce match nous aide vraiment à faire des ajustements et des adaptations, et à être mieux préparés pour ce qui nous attend." L’attaquant Jhon Cordoba a envoyé le ballon au-dessus de la barre d’un coup de tête dès la première minute, et l’ailier Jhon Arias a posé des problèmes au Portugal à chaque fois qu’il s’est lancé à l’attaque.

Jhon Arias a lui-même tenté sa chance et a envoyé le ballon vers le but, mais le Portugais Rúben Neves est arrivé juste à temps pour le dégager.

Son coéquipier Bruno Fernandes s’est retrouvé seul face au but à la 39ème minute, mais Camilo Vargas, le gardien colombien, a pu réaliser un superbe arrêt. Trois minutes avant la mi-temps, João Felix a contrôlé le ballon de la poitrine pour le faire passer au-dessus d’un défenseur, avant de tenter une volée acrobatique qui est passée au-dessus de la barre. Le Portugal s’est montré plus offensif après la pause, mais c’est la Colombie qui a continué à se créer les meilleures occasions, Jhon Arias servant le remplaçant Richard Ríos pour un tir qui est passé à côté.

Davinson Sánchez a cru avoir inscrit le but de la victoire d’une tête au second poteau à une minute de la fin, mais le but a été annulé pour un hors-jeu très serré après consultation du VAR. Rafael Leão a failli offrir la victoire au Portugal dans le temps additionnel avec un tir qui a frôlé le but, avant que l’arbitre ne siffle finalement la fin de ce match, disputé devant presque 64.500 spectateurs qui suaient dans la chaleur du soir à Miami. “Face à un adversaire comme celui-là, avec ce style de jeu, nos supporters et cette chaleur, on avait l’impression d’être à Barranquilla,” a déclaré le sélectionneur colombien, Néstor Lorenzo.

(Reportage de Nick Mulvenney; version française Sarah Morland))