Football/Coupe du monde-L'Iran arrache le nul face à la Nouvelle-Zélande

L'Iran a réussi par deux fois à remonter au score lundi soir lors de son premier match de Coupe du monde, disputé à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande, arrachant le nul (2-2).

La Nouvelle-Zélande avait pris l'avantage dès le début du match lorsque Elijah Just a marqué d'une volée depuis l'intérieur de la surface de réparation, sur une passe de Chris Wood, un but salué par certains supporters iraniens, critiques du gouvernement de Téhéran.

La plupart des plus de 70.000 supporters rassemblés dans le stade semblait toutefois soutenir la Team Melli" ("équipe nationale" en persan), scandant "Ir-ran! Ir-ran!" avant d'exulter lors de l'égalisation de Ramin Rezaeian peu après la demi-heure de jeu.

Chris Wood et Elijah Just ont de nouveau coordonné leurs efforts en début de deuxième période, offrant au Kiwis leur deuxième but.

L'Iran a répliqué dix minutes plus tard, revenant au score grâce à un but de Mohammad Mohebbi.

Toutes les équipes du groupe G ont obtenu un point, alors que le match opposant la Belgique à l'Egypte plus tôt dans la journée s'est lui aussi terminé sur un nul (1-1).

L'Iran affrontera la Belgique à Los Angeles dimanche, tandis que la Nouvelle-Zélande sera opposée à l'Egypte à Vancouver, au Canada.

(Joe Brock; version française Camille Raynaud)