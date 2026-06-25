Football/Coupe du monde-L’Irak veut écrire l'histoire contre le Sénégal, dit Arnold

par Divya Rajagopal

L'Irak, déjà quasiment éliminé, tentera d'écrire une page de son histoire, vendredi contre le Sénégal, en décrochant son tout premier point en Coupe du monde, a déclaré jeudi son sélectionneur Graham Arnold.

Le technicien australien a expliqué devant la presse que son équipe devait mettre à profit les enseignements tirés de ses défaites contre la France (3-0) et la Norvège (4-1) avant son dernier match du groupe I, à Toronto, et tenter de réussir quelque chose de fort pour le football irakien. "L'Irak n'a encore jamais décroché le moindre point en Coupe du monde, donc on va tenter d'entrer dans l'histoire demain", a-t-il dit.

Graham Arnold a ajouté que son contrat avec l'Irak arrivait à expiration dans six semaines et qu'il déciderait après le Mondial s'il poursuit ou non sa mission à la tête de la sélection.

L'Irak occupe la dernière place du groupe I, l'un des plus relevés de la compétition.

(Reportage Divya Rajagopal à Toronto ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)