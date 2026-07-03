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Football/Coupe du monde-L'entraineur canadien appelle à la vigilance face au Maroc
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 23:09

Rester agressif en défense et presser sans relâche un Maroc sans "aucune faiblesse": tel est le message qu'a adressé Jesse Marsch à ses joueurs à la veille du huitième de finale du Canada à la Coupe du monde de football samedi.

Les Marocains, demi-finalistes du dernier Mondial en 2022, ont confirmé leur statut depuis le début de cette Coupe du monde et ils seront capables de punir leurs adversaires si ces derniers ne respectent pas leur plan de jeu, a ajouté le sélectionneur du Canada.

"C'est là où nous nous attendons à être et là où nous voulons être, et nous savons que le Maroc va contester absolument tout ce que nous ferons. C'est une équipe qui ne présente littéralement aucune faiblesse", a déclaré Jesse Marsch.

"On doit s'appuyer sur nos points forts, sur ce qu'on maîtrise et ce qui nous tient à coeur, et voir si ça peut suffire face à un adversaire de ce calibre."

Le parcours du Canada à cette Coupe du monde a déjà assuré à l'équipe une place à part dans l'histoire du football canadien, mais Jesse Marsch a déclaré que son équipe avait encore beaucoup à accomplir lorsqu'elle affrontera les demi-finalistes de 2022 à Houston.

Les Canadiens ne nourrissent en outre aucun esprit de revanche après leur défaite 2-1 face au Maroc lors de la phase de groupes de la précédente Coupe du monde, a-t-il ajouté.

"Personne chez nous n'est particulièrement motivé par l'idée de dire que nous avons perdu contre le Maroc lors de la dernière Coupe du monde et que nous devons maintenant réparer cette erreur", a-t-il déclaré.

"C'est une époque différente. Ils sont une équipe différente. Nous sommes une équipe différente. C'est un moment très différent et nous voulons simplement tout mettre en oeuvre pour trouver un moyen d'obtenir le bon résultat."

Le retour d'Alphonso Davies, qui a disputé ses premières minutes du tournoi lors de la victoire en phase de poules face à l'Afrique du Sud en entrant en jeu à la 75e minute, pourrait redonner de l'élan au Canada, Jesse Marsch ayant indiqué que le joueur serait disponible.

(Reportage Michael Kahn; version française Clément Martinot)

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