Football/Coupe du monde-L'Égypte élimine l'Australie aux tirs au but et s'offre une place en 8es de finale

L'Égypte a su garder son sang-froid pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire aux tirs au but face à l'Australie (1-1, 4-2 aux t.a.b) vendredi.

Emam Ashour avait donné l'avantage à l'Égypte d'une tête à la 13ème minute, avant qu'un but contre son camp de Mohamed Hany, ne ramène les deux équipes à égalité en deuxième période.

Le match s'est joué lors d'une séance de tirs au but au cours de laquelle Mahmoud Saber, Ramy Rabia et Mohamed Salah, ont tous marqué pour l’Égypte.

Jackson Irvine et Awer Mabil ont chacun inscrit un but pour l’Australie, tandis que Lucas Herrington et Harry Souttar ne sont pas parvenus à marquer.

Finalement, Hossam Abdelmaguid a inscrit le but décisif, permettant à l'Égypte d'enregistrer sa première victoire dans un match à élimination directe de Coupe du Monde.

(Rédigé par by Michael Church; version française Clément Martinot)