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Football/Coupe du monde-L'Argentine qualifiée pour les 8es de finale après une victoire face au Cap-Vert
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 03:51

L'Argentine s'est qualifiée vendredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en remportant son match contre le Cap-Vert (3-2), qui a fait preuve d'une incroyable résilience face aux champions du monde en titre.

Le Cap-Vert, qui disputait sa première Coupe du monde, est revenu deux fois au score durant le match, mettant l'Argentine dans l'embarras.

Lionel Messi avait donné l'avantage à l'Argentine à la 29e minute en inscrivant son septième but du tournoi, mais Deroy Duarte a égalisé pour le Cap-Vert juste avant l'heure de jeu.

Lisandro Martinez a redonné l'avantage à l'Argentine dès la deuxième minute de la première période de prolongation. Le Cap-Vert n'avait cependant pas dit son dernier mot, et Sidny Lopes Cabral a inscrit un but à la 103e minute du match, remettant le score à égalité (2-2).

Six minutes après le début de la deuxième période de prolongation, Lionel Messi a tiré un corner, permettant à Cristian Romero de marquer de la tête et de qualifier ainsi l'Argentine pour la prochaine étape du tournoi.

L'Argentine disputera son prochain match mardi à Atlanta contre l'Egypte.

(Nick Mulvenney)

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