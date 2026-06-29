Football/Coupe du monde-L'Angleterre face au test de la RDC après un premier tour décevant

par Trevor Stynes

Après une phase de groupes moribonde, l'Angleterre aborde son seizième de finale de Coupe du monde de football sans aucune marge d'erreur face à la République démocratique du Congo, galvanisée par un parcours dépassant toutes les espérances.

L'Angleterre de Thomas Tuchel a conclu son premier tour par une victoire difficile contre le Panama (2-0) qui lui a assuré la première place et, sur le papier, un parcours plus facile en phase à élimination directe.

Le niveau de jeu reste toutefois préoccupant.

Les "Three Lions" ont été accrochés par le Ghana lors d'un match frustrant et sans but (0-0), et ont de nouveau peiné face au Panama pendant plus d'une heure avant que Jude Bellingham et Harry Kane ne leur permettent de s'imposer.

Depuis sa victoire contre la Croatie (4-2) pour son entrée en lice, l’Angleterre a manqué d’imagination, s’est montrée peu dangereuse en attaque et n’a pas fait preuve de la rigueur attendue d'un prétendant au titre.

Il n’y aura pas de place pour la complaisance mercredi à Atlanta.

L'Angleterre devrait retrouver son milieu de terrain Declan Rice dans le onze de départ, mais des problèmes persistent au poste d'arrière droit.

Reece James a manqué la victoire contre le Panama en raison d’un problème aux ischio-jambiers, et son remplaçant, Jarell Quansah, a dû quitter le terrain à cause d'une blessure à la cheville. Djed Spence devrait être titulaire contre la République démocratique du Congo.

MEXIQUE OU ÉQUATEUR AU PROCHAIN TOUR POUR LE VAINQUEUR

Pour la RDC, cette Coupe du monde est d’ores et déjà un succès, et une revanche par rapport à sa seule précédente participation, en 1974, quand le pays s'appelait encore le Zaïre.

Le pays avait été éliminé au premier tour après trois défaites, encaissant 14 buts, dont neuf contre la Yougoslavie, sans en marquer un seul.

Malgré des préparatifs perturbés par l'épidémie d'Ebola au pays et après avoir failli être éliminée, la RDC s'est hissée en seizièmes de finale, terminant en tête des équipes classées troisièmes.

Sa victoire contre l’Ouzbékistan (3-1), également disputée à Atlanta, était un match qu’elle se devait de remporter. Menée dès le début de la rencontre, elle a peiné à renverser la situation jusqu’à ce qu’un penalty lui soit accordé en milieu de seconde période.

Les hommes de Sébastien Desabre ont aligné deux attaquants face à l’Ouzbékistan. Contre l’Angleterre, ils reviendront très certainement à un dispositif à cinq défenseurs, qu’ils avaient utilisé lors du match nul contre le Portugal (1-1) et de la défaite face à la Colombie (1-0).

Une place en huitièmes de finale contre le Mexique ou l’Équateur attend le vainqueur.

(Reportage Trevor Stynes; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)