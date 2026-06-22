Football/Coupe du monde-L'Allemand Amiri marque des points avant d'affronter l'Équateur

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord, 22 juin (Reuters) - R emplaçant au coup d'envoi samedi contre la Côte d'Ivoire, le milieu offensif allemand Nadiem Amiri a marqué des points pour la suite de la Coupe du monde de football en offrant la passe décisive sur le but de l'égalisation, d'un centre pour Deniz Undav, avant que son équipe ne s'impose dans les dernières secondes du match (2-1).

"Je pense que chaque joueur souhaite bien démarrer le tournoi. Je n’ai pas été déçu de ne pas avoir joué contre Curaçao. Je n’ai pas besoin de beaucoup de temps de jeu pour entrer dans le match, et la rencontre contre la Côte d’Ivoire en est l’exemple parfait", a déclaré le joueur de 29 ans, lundi, en conférence de presse.

"Ce fut un moment énorme pour moi."

L'Allemagne est déjà qualifiée, avec la première place en poche, mais Nadiem Amiri voit la dernière rencontre de la phase de poules, contre l'Équateur, comme une finale afin que la "Mannschaft" poursuive sa série de 11 victoires consécutives.

Avec six points, les quadruples champions du monde sont assurés de retrouver la phase à élimination directe pour la première fois depuis 2014. La Côte d’Ivoire occupe la deuxième place avec trois points, tandis que l’Équateur et Curaçao comptent un point chacun.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann devra procéder à quelques changements dans son onze de départ après la blessure du défenseur central Nico Schlotterbeck, forfait pour le reste du Mondial, tandis que de plus en plus de voix s’élèvent pour que le milieu de terrain Jamal Musiala soit relégué sur le banc après une prestation terne contre la Côte d’Ivoire.

"L’Équateur dispose d’une très bonne équipe, mais n’a pas bien démarré. J’espère avoir plus de temps de jeu, mais je suis prêt à être aligné selon les choix de l’entraîneur", a poursuivi Nadiem Amiri.

"Nous devons rester dans le rythme, car chaque victoire est importante. C’est un match extrêmement important pour nous, avec de nombreux supporters venus d’Allemagne. Nous allons y aller avec une intensité maximale", a-t-il ajouté.

"Nous sommes tous préparés et nous abordons ce match comme une finale."

(Reportage de Karolos Grohmann; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)