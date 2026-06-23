Football/Coupe du monde-L'Allemagne vise un troisième succès face à l'Équateur

(Répétition)

par Karolos Grohmann

Déjà qualifiée, l'Allemagne tentera jeudi de remporter sa troisième victoire en trois matches du groupe E face à l'Équateur, afin de porter sa série de victoires à 12 matches consécutifs et de poursuivre sur sa lancée dans ce Mondial.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann devra remanier sa défense après que le défenseur central titulaire, Nico Schlotterbeck, a été écarté en raison d'une blessure aux ligaments de la cheville, contractée lors de la victoire in extremis contre la Côte d'Ivoire (2-1) la semaine dernière.

Antonio Rüdiger, qui avait remplacé Nico Schlotterbeck lors de ce match, devrait connaître sa première titularisation de la compétition, aux côtés de Jonathan Tah, au cœur de la défense.

La défense allemande s'est parfois montrée fragile au cours des deux premiers matchs. Elle sera de nouveau mise à l'épreuve face à l'Équateur, dos au mur après un match nul contre Curaçao (0-0) et une défaite lors de son entrée en lice face à la Côte d'Ivoire.

Les Sud-Américains, qui ont tenté 28 tirs contre Curaçao sans parvenir à trouver le chemin des filets, occupent la troisième place avec un point, devant Curaçao à la différence de buts.

L'Équateur abordait la compétition sur une série de 19 matches sans défaite, après avoir terminé deuxième des qualifications sud-américaines derrière l'Argentine, championne du monde en titre.

Les Sud-Américains doivent battre l'Allemagne pour espérer se qualifier. La Côte d'Ivoire est deuxième du groupe avec trois points.

Avec six points, l'Allemagne est déjà assurée de finir en tête du groupe, quel que soit le résultat. Elle disputera son seizième de finale à Boston, sans encore connaître son adversaire.

"Nous devons rester dans le rythme, car chaque victoire est bénéfique pour nous", a déclaré le milieu offensif Nadiem Amiri.

"C'est un match extrêmement important pour nous, avec de nombreux supporters venus d'Allemagne. Nous voulons donc absolument le remporter et nous mettrons le maximum d'intensité", a-t-il ajouté.

Maintenant que son équipe s'est qualifiée pour la première fois depuis 2014 - année du dernier et quatrième sacre de la Mannschaft - pour les phases éliminatoires, après deux éliminations dès le premier tour lors des éditions 2018 et 2022, Julian Nagelsmann veut maintenir cette intensité maximale.

Et raviver chez les supporters allemand l'espoir d'un cinquième titre mondial.

(Reportage Karolos Grohmann ; version française Jérôme Terroy; édité par Benoit Van Overstraeten)