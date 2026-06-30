Football/Coupe du monde-L'Allemagne éliminée par le Paraguay aux tirs au but

(Actualisé tout du long)

Le Paraguay a réussi lundi soir à Foxborough près de Boston un exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde aux dépens de l'Allemagne, à l'issue de la séance de tirs au but (1-1, 4 tab à 3), et affrontera la France ou la Suède au prochain tour.

Il s'agit de la victoire la plus retentissante de l'histoire de la sélection paraguayenne, absente de la Coupe du monde depuis l'édition 2010 lors de laquelle elle avait atteint les quarts de finale.

José Canale a marqué le tir au but décisif, alors que Kai Havertz, qui avait permis à l'Allemagne de revenir au score lors du temps réglementaire, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont manqué leurs tentatives.

L'Allemagne, quadruple championne du monde, a cru avoir arraché la victoire en prolongation quand Tah a marqué de la tête sur corner au second poteau (102e), mais le but a été annulé à la suite de l'intervention de la VAR qui a signalé une faute sur le gardien paraguayen Orlando Gill.

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann avait opté au coup d'envoi pour un dispositif offensif, offrant sa première titularisation à Deniz Undav, meilleur buteur allemand dans le tournoi avec trois buts (et deux passes décisives) lors de la phase de groupes.

Undav s’est montré dangereux avec un tir enroulé dès le début du match, contrôlé par les Allemands, qui se sont installés dans le camp paraguayen avec la possession de balle.

Mais les Paraguayens ont résisté à la pression, effectuant un travail défensif acharné qui a empêché leur adversaire de cadrer plus d'un seul tir en première période.

Et ils ont bouclé cette première période en réalisant une percée éclair sur l'aile droite, conclue par une tête de Julio Enciso pour l'ouverture du score (42e) et le premier but de l'histoire du Paraguay lors d'une phase à élimination directe en Coupe du monde.

Les petits groupes de supporters paraguayens, largement dépassés en nombre par les supporters allemands vêtus de blanc, ont explosé de joie, martelant leurs tambours tandis que le silence s'installait dans de vastes pans des tribunes.

La frustration était palpable chez les joueurs allemands, qui sont parvenus à recoller au score neuf minutes après la reprise, après que Florian Wirtz a adressé un centre flottant dans la surface et que Havertz a égalisé d’une tête plongeante.

Wirtz a délivré un centre presque identique à la 78e minute, mais la tête de Havertz a cette fois été repoussée par Gill. L'attaquant allemand, premier tireur de son équipe lors de la séance de tirs au but, s'est alors à nouveau retrouvé en échec face au gardien paraguayen, qui a plongé du bon côté.

(Karolos Grohmann et William Schomberg)