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Football/Coupe du monde-L'Algérie s'impose 2-1 face à la Jordanie, qui est éliminée
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 09:37

par Martin Petty

L'Algérie a remonté un but de retard pour s'imposer 2-1 face à la Jordanie mardi, préservant ainsi ses chances d'accéder aux seizièmes de finale de la Coupe du monde, tout en éliminant son adversaire de la compétition.

La Jordanie, dont c'était la première participation à une Coupe du monde, a ouvert le score à la 36e minute, le milieu du terrain Nizar Al-Rashdan concluant une contre-attaque éclair déclenchée par une erreur de la défense algérienne.

Mais, en deuxième mi-temps, l'Algérie, qui avait perdu 3-0 face à l'Argentine lors de la première journée du groupe J, a renversé la vapeur en marquant deux buts en l'espace de 13 minutes en seconde mi-temps, grâce aux attaquants Nadhir Benbouali et Amine Gouiri.

Grâce à cette victoire, l'Algérie revient à hauteur de l'Autriche avec trois points dans le groupe J, tandis que l’Argentine, tenante du titre, est assurée de se qualifier pour le tour suivant en tant que première de groupe après sa victoire 2-0 face aux Autrichiens lundi.

L'Algérie affrontera l'Autriche dimanche pour déterminer laquelle des deux équipes décrochera le deuxième ticket de qualification assurée pour la phase éliminatoire de la compétition.

Ce match pourrait être l'occasion de l'équipe algérienne de prendre sa revanche sur ce qui est entré dans les annales du sport comme "le match de la honte" entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche, à Gijon, en Espagne, lors de la phase de la poule de la Coupe du monde 1982.

Ce match a reçu ce surnom après que de nombreux observateurs ont dénoncé, au vu dont la rencontre s'est déroulée, un accord passé entre les deux équipes pour pouvoir toutes deux se qualifier pour le second tour au détriment de l'Algérie, qui avait juste avant créé la surprise en battant l'Allemagne de l'Ouest 2-1.

Les deux premiers de chacun des 12 groupes passent en seizièmes de finale, de même que les huit meilleurs troisièmes.

A ce stade la meilleure performance de l'Algérie en Coupe du monde est une huitième de finale, perdue en 2014 face à l'Allemagne. L'Autriche a pour sa part terminé à la troisième place en 1954. Elle ne s'était plus qualifiée pour une Coupe du monde depuis 1998.

(Martin Petty, Version française Benoit Van Overstraeten)

Sport
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