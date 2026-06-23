Football/Coupe du monde-Koulibaly assume ses erreurs face à la Norvège

Le capitaine du Sénégal Kalidou Koulibaly a reconnu avoir commis trop d'erreurs pour éviter à son équipe une deuxième défaite dans la Coupe du monde de football, lundi face à la Norvège (3-2), qui expose la sélection africaine à une élimination précoce.

Les défaillances du défenseur central ont permis à la Norvège de s’imposer et de se qualifier pour les seizièmes de finale aux côtés de la France, tandis que le Sénégal, présenté avant le tournoi comme un outsider, ne compte toujours aucun point. Les Lions de la Teranga doivent absolument s'imposer face à l'Irak, vendredi à Toronto, pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.

"Le football de haut niveau se joue sur des détails. L’équipe qui fait le moins d’erreurs gagnera. Aujourd’hui, j’ai commis beaucoup d’erreurs et c’est vraiment dommage", n'a pas caché Kalidou Koulibaly, en zone mixte.

"Le niveau de la Coupe du monde est très élevé, on n'a pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, on en a fait trop pour pouvoir gagner ce match."

Le joueur d'Al-Hilal, en Arabie saoudite, a mal jugé un dégagement et son gardien Édouard Mendy n’a pu repousser la frappe puissante de Marcus Pedersen, qui a ouvert le score pour la Norvège peu avant la mi-temps.

Le défenseur de 35 ans, dont la place avait été remise en question après la défaite inaugurale face à la France, a également été impliqué sur les deux buts d’Erling Haaland en seconde période.

"Courir après le score est très difficile. Mentalement, l’équipe a bien réagi quand même. Malgré ça, il y a eu un regain d’énergie et les joueurs ont tout fait pour essayer de faire match nul, on ne l'a pas fait. Il faut y croire jusqu’à la fin", a ajouté la capitaine sénégalais, remplacé à la 72e minute.

"On va faire un gros match contre l’Irak et on va essayer de gagner le match", a-t-il prévenu.

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta ; version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)