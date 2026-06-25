Football/Coupe du monde-"Je ne me sens pas à ma place", assure Stéphan

Fidèle adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan a assuré jeudi ne pas se sentir "à sa place" alors qu'il sera propulsé en première ligne vendredi contre la Norvège, lors du dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, en raison de l'absence du sélectionneur, endeuillé.

La Fédération française de football (FFF) a annoncé mardi que Didier Deschamps manquerait la rencontre décisive pour la première place du groupe I pour assister aux obsèques de sa mère.

"Très rapidement, il m'a demandé de conduire le groupe jusqu'à ce qu'il revienne, c'est-à-dire jusqu'à samedi ou dans la nuit de vendredi à samedi", a expliqué Guy Stéphan, jeudi, en conférence de presse. "Je vais m'efforcer, avec l'ensemble du staff, de me montrer digne de la confiance qu'il m'accorde."

Ce n'est pas la première fois que le technicien de 69 ans occupera le poste de numéro un puisqu'il l'avait déjà fait en 2022 contre le Danemark, en Ligue des nations, pour pallier l'absence de Didier Deschamps quand celui-ci avait perdu son père. Les Bleus s'étaient inclinés ce soir-là (2-1).

"Je n'ai pas pensé du tout à ce qu'il s'est passé il y a quatre ans", a assuré Guy Stéphan.

"J'ai la sensation que je ne suis pas à ma place devant vous. Ma place est sur le terrain d'entraînement à mettre le matériel et à attendre que les joueurs arrivent", a-t-il admis. "Il se trouve qu'on est dans une situation cruelle pour Didier (Deschamps) et sa famille, et donc il faut assurer le troisième match, qui n'est pas décisif mais important."

À égalité de points avec la Norvège (six), les doubles champions du monde occupent la première place du groupe I grâce à leur différence de buts favorable (+5 contre +4). Ils n'ont besoin que d'un nul pour conserver la tête du groupe.

"On est sûr que Guy (Stéphan) va s'inscrire dans la lignée de ce que le coach nous demande de faire. On va garder les principes qui sont les nôtres", a déclaré le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni en conférence de presse.

. "La relation qu'on a avec Guy (Stéphan) est top, c'est quelqu'un de très ouvert, qui aime beaucoup chambrer, donc on a une belle relation avec lui."

L'habituel entraîneur adjoint a assuré qu'il échangeait régulièrement avec Didier Deschamps depuis que ce dernier est revenu en France.

"Les échanges sont permanents", a-t-il expliqué. "J'en ai eu encore il y a quelques minutes, ce sera le cas jusqu'au match même si demain sera une journée particulière, parce que ce sera le jour des obsèques. On a un plan bien défini pour ce match."

Le père de Julien Stéphan, ancien entraîneur du Stade rennais et actuellement en poste dans le club des Queens Park Rangers, a notamment été sélectionneur du Sénégal entre 2003 et 2005.

"C'est un moment compliqué pour tout le monde, que ce soit pour le coach mais pour nous aussi", a poursuivi Aurélien Tchouaméni. "On a essayé de rendre les choses les plus normales possibles, même si la situation ne l'est pas. Il nous a donné une mission et notre objectif principal va être de le rendre le plus fier possible."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)