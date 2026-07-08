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Football/Coupe du monde: "Il n'y a pas de revanche", assure Deschamps avant de retrouver le Maroc
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 17:22

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Conférence de presse de la France

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Conférence de presse de la France

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier ‌Deschamps, a assuré mercredi qu'il ne voyait pas le quart de finale de la Coupe du ​monde de football contre le Maroc (jeudi à Boston, 20h00 GMT) comme une revanche, quatre ans après leur affrontement en demi-finales du Mondial précédent.

Au Qatar, les Bleus s'étaient imposés face au Maroc (2-0), grâce ​à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani, pour se qualifier pour une deuxième finale consécutive après celle remportée ​en 2018.

"Il n'y a pas de revanche dans ⁠le football, ce qu'il s'est passé, on ne peut pas le changer", a déclaré mercredi ‌Didier Deschamps en conférence de presse.

Le sélectionneur des Bleus figurait, certes, du bon côté de l'histoire. Il se méfie toutefois de l'équipe marocaine, lauréate sur tapis vert ​de la Coupe d'Afrique des ‌nations en début d'année.

"Il y a de très bons joueurs, qui connaissent ⁠mes joueurs, mais les miens les connaissent aussi", a-t-il rappelé, faisant notamment référence à l'amitié entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, anciens coéquipiers au Paris Saint-Germain.

"Le profil du Maroc n'est pas celui ⁠du Paraguay", a poursuivi ‌Didier Deschamps. "Le Maroc fait partie des très, très bonnes équipes avec de très grands ⁠joueurs. Ils ne sont pas là par hasard."

Les Lions de l'Atlas ont changé de sélectionneur ‌en mars dernier, Walid Regragui cédant sa place à Mohamed Ouahbi, qui avait mené ⁠les moins de 20 ans du Maroc au titre mondial en ⁠2025.

"Quand il y a un ‌changement de sélectionneur, il y a toujours quelques nuances. On sait à quoi s'attendre demain", a ​prévenu Didier Deschamps.

Pour ce quart de finale, Aurélien ‌Tchouaméni est encore incertain. Le milieu de terrain a manqué le huitième de finale contre le Paraguay (1-0) en raison d'un "petit ​souci musculaire au niveau des adducteurs", avait expliqué le sélectionneur adjoint Guy Stéphan.

"Il va mieux", a rassuré Didier Deschamps mercredi. "Il participera peut-être à la séance d'entraînement aujourd'hui. Sinon, les autres ⁠sont tous disponibles."

Le sélectionneur des Bleus a également annoncé que le carton jaune adressé à Michael Olise, samedi contre le Paraguay, avait été confirmé par la Fifa. S'il venait à être de nouveau averti face au Maroc, le milieu offensif sera suspendu pour les demi-finales en cas de qualification.

Le vainqueur de ce match affrontera l'Espagne ou la Belgique dans le dernier carré.

(Rédigé par Vincent ​Daheron, édité par Jean Terzian)

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