Football/Coupe du monde-Hossam Hassan à l'heure du grand défi face à l'Argentine

La carrière de sélectionneur de Hossam Hassan est loin d'avoir égalé ses exploits de joueur, mais le technicien égyptien pourrait bien changer la donne mardi si son équipe venait à créer la surprise face à l'Argentine.

Hossam Hassan demeure le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne et a longtemps détenu le record mondial de sélections internationales.

Présent à la Coupe du monde 1990, il a remporté à 39 ans le troisième et dernier titre continental de sa carrière lors de la Coupe d'Afrique des nations, tout en accumulant les trophées sur la scène africaine et dans le championnat égyptien.

Son parcours de sélectionneur a en revanche été plus controversé, marqué par une succession rapide de postes et des relations souvent tendues avec les supporters comme avec les médias.

Réputé pour son tempérament colérique, il s'est retrouvé au coeur de nombreuses altercations. La plus récente remonte à la Coupe d'Afrique des nations au Maroc, où, pris à partie par le public, il avait répondu par des gestes désobligeants.

Mais le fait d'avoir conduit l'Égypte à sa toute première victoire en Coupe du monde, lors de sa quatrième participation depuis ses débuts dans la compétition en 1934, grâce à un succès face à la Nouvelle-Zélande (3-1) à Vancouver, puis d'avoir décroché une qualification pour les huitièmes de finale aux dépens de l'Australie à Dallas, l'a replacé sous un jour bien plus favorable.

On aurait pu lui pardonner un sourire satisfait lorsque les journalistes égyptiens ont accueilli son entrée dans la salle de conférence de presse d'après-match par une chaleureuse salve d'applaudissements, avant de ponctuer leurs questions de félicitations et d'éloges.

Hossam Hassan s'est toutefois contenté de remercier les journalistes avant de répondre en détail à chacune de leurs questions, exposant son plan de jeu et affichant sa confiance dans les chances de victoire de son équipe.

EXPLOSION DE COLÈRE

Cette attitude contrastait avec la sortie beaucoup plus véhémente qu'il avait eue après la défaite de l'Égypte face au Sénégal en demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations en janvier.

"L'Égypte est un grand pays. C'est le cœur du monde arabe et de l'Afrique. Avec notre histoire, nos titres et notre puissance, certains sont jaloux de nos sept Coupes d'Afrique des nations et voulaient nous empêcher d'atteindre la finale", avait-il alors affirmé.

Ces propos lui avaient valu de vives critiques de la part de consultants sur les plateaux de télévision égyptiens, qui avaient rejeté toute théorie du complot.

Nombreux étaient ceux qui avaient jugé surprenante sa nomination à la tête de la sélection il y a deux ans, compte tenu d'une carrière de sélectionneur dépourvue de véritable fait d'armes. Son frère jumeau Ibrahim, avec qui il partage le banc de touche, l'accompagne d'ailleurs dans cette aventure.

Son parcours a également été émaillé de plusieurs incidents. Il avait notamment risqué une peine de prison après avoir agressé un photographe, qui avait finalement retiré sa plainte.

Il y a trois ans, il avait aussi écopé d'une amende pour avoir endommagé un écran de la VAR en bord de terrain.

Si Hossam Hassan a surpris par l'approche défensive adoptée avec la sélection nationale, ses résultats sont difficiles à contester. L'Égypte a atteint les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des nations au Maroc avant de terminer sa campagne de qualification pour la Coupe du monde sans la moindre défaite.

"Je n'accepte pas la défaite, c'est dans mes gènes", avait-il déclaré à la veille du Mondial.

Au cours de ce Mondial, l'Égypte a tenu la Belgique en échec, terminé deuxième de son groupe puis éliminé l'Australie. Elle a désormais l'occasion de signer l'un des plus grands exploits de son histoire face à l'Argentine, tenante du titre.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta; version française Zakarya Meliani, édité par Benoit Van Overstraeten)