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Football/Coupe du monde-Harry Kane ne veut pas de comparaisons avec Erling Haaland
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 13:33

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane a refusé vendredi de se laisser entraîner dans des comparaisons avec l'attaquant vedette de l'équipe de Norvège Erling Haaland, à la veille de la rencontre ce samedi entre les deux formations en quart de finale de la Coupe monde 2026.

Les deux attaquants sont en lice pour le soulier d'or de la compétition, Harry Kane ayant déjà six buts à son actif, contre sept pour Erling Haaland et huit pour les leaders actuels du classement, Lionel Messi et Kylian Mbappé, avec huit buts chacun.

Prié de dire qui était le meilleur attaquant entre lui et Erling Haaland, Harry Kane – meilleur buteur de la Coupe du monde en 2018 avec six réalisations – a éludé la question.

"C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Tout d'abord, je pense que nous sommes des joueurs presque complètement différents. Je sais que nous sommes tous les deux des attaquants confirmés, mais nous jouons sur des postes (...) distincts", a-t-il a déclaré Kane à des journalistes.

"Je me considère comme un joueur différent (...) J'aime peut-être toucher un peu plus le ballon, mais je peux aussi jouer en tant que numéro 9 pur et dur", a poursuivi Harry Kane, tout en étant plein d'éloges son vis-à-vis norvégien.

"Erling a été incroyable. Physiquement, c'est une machine, c’est une bête. Sa finition est au plus haut niveau et, évidemment, son palmarès de buteur parle de lui-même", a-t-il dit.

"Je le respecte énormément en tant que joueur, en tant que collègue professionnel. Évidemment, j'espère qu'il passera une journée tranquille demain, mais je pense que ses performances globales ces dernières années parlent d'elles-mêmes. C'est un joueur fantastique", a ajouté Harry Kane.

"Mon objectif principal est de remporter la Coupe du monde avec l'Angleterre, pas le soulier d'or. Mais je sais aussi que je suis le buteur. Je suis le numéro neuf. Donc si je marque des buts, cela va évidemment aider l'équipe".

Harry Kane égalera le record de Wayne Rooney en tant que joueur de champ le plus capé de l'Angleterre (120 sélections) lorsqu'il affrontera la Norvège au Miami Stadium.

(Rohith Nair, Version française Benoit Van Overstraeten)

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