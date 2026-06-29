Football/Coupe du monde-Face au Maroc, un sommet précoce pour les Pays-Bas

Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman a laissé entendre que le duel face au Maroc en seizièmes de finale, lundi soir à Monterrey au Mexique (mardi 01h00 GMT), arrivait peut-être un peu trop tôt dans la compétition, alors que les Lions de l'Atlas font partie des meilleures équipes mondiales.

Cette rencontre sera la seule, parmi les seizièmes de finale, à opposer deux équipes figurant dans le top 10 du classement de la Fifa, après avoir toutes fait partie du top 8 de la précédente édition de la Coupe du monde.

Au Qatar en 2022, les Pays-Bas avaient atteint les quarts de finale, s'inclinant aux tirs au but face au futur vainqueur, l'Argentine, tandis que le Maroc était devenu la première équipe du continent africain à se hisser dans le dernier carré du tournoi.

"C'est un match très important entre deux équipes qui veulent aller le plus loin possible dans le tournoi", a déclaré dimanche Ronald Koeman en conférence de presse.

"Un match de cette envergure arrive un peu trop tôt dans la Coupe du monde", a-t-il poursuivi. "Mais c'est ainsi, et ce sera un match très attractif. Nous allons jouer de manière offensive", a-t-il promis.

Les Marocains ont "beaucoup de talent, mais nous aussi, et nous savons où nous devons les contrer, les déstabiliser, et nous ne sommes pas inquiets", a déclaré également le sélectionneur néerlandais.

Virgil van Dijk a décrit le latéral droit marocain Achraf Hakimi comme l’un des meilleurs joueurs du football mondial. Parmi les autres joueurs à surveiller, a dit le capitaine néerlandais, figurent l’attaquant Ismael Saibari, auteur d’une saison exceptionnelle au PSV Eindhoven, et le milieu de terrain Brahim Diaz.

"Ils ont beaucoup de bons joueurs. Le milieu défensif qui perce actuellement, ce jeune qui fait ses preuves, en est un autre", a déclaré l'expérimenté défenseur central en référence à Ayyoub Bouaddi, âgé de 18 ans. "Nous les avons analysés, nous nous sommes entraînés (...) et tout est prêt".

"Maintenant, tout dépend de nous", a poursuivi Van Dijk. "J’ai vraiment hâte d’y être. Ce sera un match difficile dans des circonstances difficiles, mais j’ai hâte d’y être. Ce sont les matchs auxquels on a envie de participer".

(Mark Gleeson)