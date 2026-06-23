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Football/Coupe du monde-Doku de retour avec la Belgique après la naissance de son fils
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 17:20

par Rohith Nair

Jérémy Doku doit retrouver la sélection belge après être rentré en Angleterre pour assister lundi à la naissance de son fils prénommé Praise.

L'ailier de 24 ans avait manqué le match nul de la Belgique contre l'Iran (0-0) pour cause de maladie, après avoir disputé le premier match des Diables rouges face à l'Égypte (1-1).

"Accueillir mon fils dans ce monde est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu m'ait jamais accordées", a écrit Jérémy Doku sur Instagram. "Il est maintenant temps de retrouver les terrains et de représenter mon pays sur la plus grande scène."

Troisième du groupe G, la Belgique affrontera la Nouvelle-Zélande vendredi à Vancouver lors de son dernier match de la phase de groupes, alors que sa qualification en seizièmes de finale n'est toujours pas acquise après deux premières rencontres décevantes.

(Reportage de Rohith Nair à Miami ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)

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