Football/Coupe du monde-Digne, Koné et Barcola titulaires pour les Bleus contre l'Irak

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a fait lundi trois changements dans sa composition pour affronter l'Irak, lors du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde, par rapport à l'entrée en lice victorieuse contre le Sénégal (3-1) avec les titularisations de Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola.

Lucas Digne remplace Théo Hernandez au poste de latéral gauche, Manu Koné prend la place d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain tandis que Bradley Barcola jouera à la place de Désiré Doué sur l'aile gauche de l'attaque tricolore.

Manu Koné, milieu de l'AS Rome, jouera à 25 ans son premier match dans une grande compétition internationale.

Bradley Barcola avait marqué des points contre le Sénégal en marquant le deuxième but des Bleus seulement deux minutes après son entrée en jeu.

Titulaire à la pointe de l'attaque, le capitaine Kylian Mbappé va honorer sa 100e sélection en équipe de France, dont il est depuis mardi dernier le meilleur buteur avec 58 buts.

La composition de l'équipe de France : Mike Maignan ; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne ; Manu Koné, Adrien Rabiot ; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ; Kylian Mbappé (cap.).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)