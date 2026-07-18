Football/Coupe du monde-De la Fuente calme avant la finale

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente est tellement détendu avant la finale de la Coupe du monde de football, lors de laquelle l'Espagne affrontera l'Argentine, qu'une seule chose semble l'inquiéter: le trajet que l'équipe effectuera en hélicoptère pour retourner à l'hôtel après sa conférence de presse.

Luis de la Fuente est resté fidèle à lui-même, calme et amusant, alors qu'il évoquait vendredi le match phare que son équipe disputera dimanche contre la tenante du titre, insistant sur le fait que la Roja saisirait l'opportunité plutôt que d'être submergée par son ampleur.

"Je suis assez nerveux car nous allons rentrer en hélicoptère", a dit Luis de la Fuente aux journalistes en riant. "Nous sommes venus en hélicoptère et nous devons rentrer par les mêmes moyens une fois la conférence de presse terminée, et cela me stresse vraiment."

"Rien d'autre, cependant – je suis parfaitement calme. Nous avons de la chance d'être dans ces circonstances, dans cette situation."

L'Espagne, championne d'Europe, cherche à remporter sa première Coupe du monde depuis 2010 et affronte une équipe d'Argentine, menée une fois de plus par Lionel Messi, qui vise un deuxième titre consécutif.

Interrogé sur le vieux cliché selon lequel personne ne se souvient des finalistes, le sélectionneur espagnol a rétorqué que le simple fait de pouvoir se battre pour le trophée était un privilège.

"Pour moi, l'important c'est d'être en position de gagner, d'atteindre la finale", a-t-il déclaré. "Je serais heureux d'atteindre une finale de Coupe du monde chaque année et de perdre."

Luis de la Fuente s'attend à une finale riche en qualité technique plutôt qu'en tension psychologique, affirmant que l'Espagne et l'Argentine partagent beaucoup de points communs en termes de style et d'esprit.

"Ce sont deux équipes de très haut niveau, deux formations superbes qui présentent de nombreuses similitudes – dans leur approche du jeu et dans le talent de leurs joueurs – donc je pense que ça va être un match passionnant", a-t-il dit.

"Je crois que, de notre point de vue, l'Argentine comme l'Espagne s'apprêtent à disputer un match où la brillance, le talent et le beau football l'emporteront sur tout autre facteur."

(Fernando Kallas)