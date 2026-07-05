Football/Coupe du monde-Cristiano Ronaldo se concentre sur l'Espagne, pas sur son avenir

par Michael Church

Cristiano Ronaldo a assuré lundi qu'il quitterait le football sans regret au moment venu, mais n'a pas confirmé que cette Coupe du monde de football serait sa dernière, à la veille du huitième de finale entre le Portugal et l'Espagne.

À 41 ans, l'attaquant portugais dispute sa sixième Coupe du monde, un record. Même si beaucoup s'attendent à ce qu'il se retire de la scène internationale avant la prochaine édition, "CR7" a coupé court aux interrogations.

"J'arrêterai quand je le déciderai. Vous posez toujours la même question : est-ce la dernière ? On verra. Le plus important est de bien jouer demain", a-t-il déclaré aux journalistes dimanche.

"Quoi qu'il arrive demain, Cristiano partira à 1 000% avec la conscience tranquille. J'ai donné tout ce que je pouvais au football. Il s'agit de passion. Je joue pour mon pays et j'adore jouer au football."

Détendu, celui-ci a dit apprécier ce Mondial davantage que les cinq précédents auxquels il a participé, et s'est montré confiant avant d'affronter une Espagne qui monte en puissance au fil de la compétition.

"L'équipe va bien, elle est calme et bien préparée. Nous allons affronter une équipe difficile, mais je pense que nous serons prêts", a-t-il dit.

L'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid disputera son 233e match avec le Portugal s'il joue contre l'Espagne. Il a marqué quatre buts face à la Roja, dont un triplé lors du nul en phase de groupes de la Coupe du monde 2018 (3-3).

Cristiano Ronaldo a reconnu que l'Espagne partait favorite, tout en estimant que le Portugal avait ses chances.

"J'aime jouer contre l'Espagne. Je les ai affrontés dix ou 11 fois et c'est assez équilibré. J'ai le sentiment que nous allons gagner", a-t-il assuré.

(Reportage de Michael Church ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)