Football/Coupe du monde-Barcola et Doué prolongent l'alternance à gauche chez les Bleus

Déjà concurrents au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola et Désiré Doué le sont également en équipe de France à la Coupe du monde de football et espèrent chacun jouer contre le Paraguay samedi en huitièmes de finale.

"Je pense que ça nous tire vraiment tous vers le haut", a estimé Désiré Doué vendredi en conférence de presse.

"Chaque joueur a son rôle à jouer, qu'il débute ou qu'il rentre sur le terrain. Je vais donner le meilleur de moi-même quand on fera appel à moi."

Les deux joueurs ont chacun alterné deux titularisations. Désiré Doué a débuté contre le Sénégal (3-1) et la Norvège (4-1), pour les premier et troisième matches de la phase de poules, tandis que Bradley Barcola a démarré contre l'Irak (3-0) et la Suède (3-0), pour le deuxième match dans le groupe I et le seizième de finale.

"On a chacun nos qualités. Désiré (Doué) a cette facilité balle au pied, moi c'est plus dans les espaces", expliquait jeudi Bradley Barcola.

Ce dernier a réalisé jusqu'ici de meilleures prestations que son coéquipier au PSG, avec déjà deux buts et une passe décisive depuis le début de la compétition.

De son côté, l'ancien joueur du Stade rennais a ouvert son compteur face à la Norvège mais n'a pas encore réussi à sortir un match référence.

"Je pense que c'est réducteur de dire seulement ça, parce qu'on a beaucoup de qualités chacun", a estimé Désiré Doué. "On est différents au niveau de nos profils. Je peux jouer à beaucoup de postes, Bradley (Barcola) est plus un ailier. Je suis peut-être plus à l'aise dans les petits espaces ou pour jouer au milieu de terrain, mais on est deux profils différents qui se complètent très bien."

Les deux joueurs semblent en tout cas bien vivre la concurrence qui les oppose à la fois en club et chez les Bleus.

"Il n'y a aucune animosité, je m'entends très bien avec lui, et au quotidien, on est toujours ensemble", a assuré Désiré Doué vendredi.

Vainqueurs cette année de leur deuxième Ligue des champions consécutive, ils espèrent terminer leur été par une troisième étoile pour l'équipe de France.

(Rédigé par Vincent Daheron)