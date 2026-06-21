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Football/Coupe du monde-Après la victoire de leur équipe, les supporters japonais nettoient le stade de Monterrey
information fournie par Reuters 21/06/2026 à 11:51

(Répétition du titre)

20 juin - Après avoir assisté à la nette victoire de leur équipe face à la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026, les supporters japonais sont restés dans le stade de Monterrey pour ramasser les déchets dans les tribunes.

Cette pratique, connue au Japon sous le nom de 'gomi hiroi', met l'accent sur le soin qu'il faut apporter aux espaces communs.

Ken Okawa, 30 ans, se baissant pour ramasser des gobelets et d'autres déchets sur le sol autour de son siège, se dit heureux de perpétuer cette tradition.

"Nous sommes des invités au Mexique. J'ai été merveilleusement bien accueilli, c’est donc ma façon de montrer ma gratitude", dit-il.

Le 'gomi hiroi' est inculqué dès le plus jeune âge au Japon, où l'on apprend aux écoliers à nettoyer leurs propres salles de classe.

Pour Miku Takeya, 41 ans, l'habitude de ranger est devenue une seconde nature.

"Cela fait naturellement partie de notre culture. Nous faisons cela pour nous assurer que tout ce que nous utilisons est laissé propre, afin que la personne suivante puisse s’en servir confortablement", a-t-elle dit.

Les images de supporters japonais nettoyant les stades après les matchs des "Samurai Blue", le surnom de l'équipe nationale, lors de la Coupe du monde en cours sont devenues virales.

(Laura Gottesdiener and Rodrigo Gutierrez, Version française Benoit Van Overstraeten)

Sport
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