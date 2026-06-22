 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Après avoir choisi les Pays-Bas, Summerville se montre déjà décisif
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 19:31

par Mark Gleeson

Il y a encore quelques mois, l'avenir international de Crysencio Summerville restait incertain. Mais le choix de l'ailier de représenter les Pays-Bas au Mondial 2026 s'avère déjà gagnant, pour lui comme pour la sélection néerlandaise.

Né à Rotterdam, l'attaquant était dans le viseur du Suriname, qui tentait en mars de se qualifier pour la première fois à la Coupe du monde.

Une blessure au mauvais moment l'a toutefois privé des barrages avec le Suriname, lui évitant d'avoir à choisir immédiatement entre son pays de naissance et celui de ses parents.

Dès lors qu'il est devenu clair que le sélectionneur Ronald Koeman comptait sur lui avec les Pays-Bas, le joueur de 24 ans a fait son choix.

"C'est un choix où se mêlent émotion et raison", expliquait Summerville à Voetbal International plus tôt ce mois-ci.

"C'est aussi un choix pour le reste de ma vie. J'en ai longuement discuté avec ma famille et mes proches."

Il poursuit: "J'ai toujours joué avec les sélections de jeunes des Pays-Bas. Mais je me sens aussi comme un fils du Suriname. J'essaie d'y aller dès que j'ai des vacances et une grande partie de ma famille y vit. Quand je descends de l'avion, j'ai l'impression de rentrer chez moi."

Il y a un an encore, Crysencio Summerville ne figurait pas sur les radars néerlandais. Mais sa belle saison en Premier League avec West Ham, malgré la relégation du club londonien, a attiré l'attention de Ronald Koeman.

"Au final, j'ai choisi ce qui était le mieux pour moi et pour ma carrière", a-t-il expliqué.

"Dans tout ce que je fais, je vise le plus haut niveau. Et c'est avec l'équipe des Pays-Bas que mes chances de réussite sont les plus grandes."

Un choix qui profite déjà aux deux parties depuis plusieurs semaines.

"Je le trouve fantastique à bien des égards sur le côté droit, qu'il débute le match ou qu'il entre en cours de jeu", s'est enthousiasmé Ronald Koeman après le large succès contre la Suède samedi (5-1), une rencontre lors de laquelle Crysencio Summerville est entré à la pause avant d'inscrire le dernier but.

Il avait également marqué contre le Japon pour l'entrée en lice des Pays-Bas à la Coupe du monde (2-2), à l'occasion de sa troisième sélection.

"Crysencio Summerville apporte de la vitesse, mais il est aussi très intelligent entre les lignes et il utilise bien le ballon. J'aime vraiment le voir jouer", a ajouté le sélectionneur.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer annonce sa démission devant le 10 Downing Street, le 22 juin 2026 à Londres ( AFP / Henry Nicholls )
    Après la démission de Starmer, des Britanniques affichent un optimisme prudent
    information fournie par AFP 22.06.2026 20:37 

    "Une bonne nouvelle" teintée de prudence: à Londres et Manchester, des Britanniques rencontrés par l'AFP ont salué lundi la décision du Premier ministre Keir Starmer de jeter l'éponge, tout en soulignant les difficultés qui attendent son probable successeur, Andy ... Lire la suite

  • Michele Kang bientôt seule aux commandes de l'OL ?
    Michele Kang bientôt seule aux commandes de l'OL ?
    information fournie par So Foot 22.06.2026 20:31 

    Qui arrêtera la boss de l’OL ? Un an après son accession à la présidence du club lyonnais, dans un brûlant contexte de passage devant la DNCG, Michele Kang pourrait prendre une nouvelle dimension. Selon L’Équipe , la femme d’affaires américaine a trouvé un accord ... Lire la suite

  • Le coup d'envoi de France-Irak retardé ?
    Le coup d'envoi de France-Irak retardé ?
    information fournie par So Foot 22.06.2026 20:16 

    Un imprévu pour les Bleus ? À moins de trois heures de France-Irak, au Lincoln Financial Field à 17h heure locale, le coup d’envoi du deuxième match de la bande à Didier Deschamps pourrait possiblement être retardé . Comme annoncé ce lundi, d’importants risques ... Lire la suite

  • Le but inscrit par Lionel Messi (N.10, de dos) à la 38e minute du match contre l'Autriche le 22 juin 2026 à Arlington. Avec 17 buts, la superstar argentine est désormais seul en tête du classement des meilleurs buteurs en Coupe du monde ( AFP / Aric Becker )
    Foot: Messi seul meilleur buteur en Coupe du monde avec un 17e but
    information fournie par AFP 22.06.2026 20:02 

    L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde en marquant lundi contre l'Autriche son 17e but dans la compétition, d'une reprise du gauche à la 38e minute. Le capitaine argentin, qui aura 39 ans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank