Football/Coupe du monde-Après avoir choisi les Pays-Bas, Summerville se montre déjà décisif

par Mark Gleeson

Il y a encore quelques mois, l'avenir international de Crysencio Summerville restait incertain. Mais le choix de l'ailier de représenter les Pays-Bas au Mondial 2026 s'avère déjà gagnant, pour lui comme pour la sélection néerlandaise.

Né à Rotterdam, l'attaquant était dans le viseur du Suriname, qui tentait en mars de se qualifier pour la première fois à la Coupe du monde.

Une blessure au mauvais moment l'a toutefois privé des barrages avec le Suriname, lui évitant d'avoir à choisir immédiatement entre son pays de naissance et celui de ses parents.

Dès lors qu'il est devenu clair que le sélectionneur Ronald Koeman comptait sur lui avec les Pays-Bas, le joueur de 24 ans a fait son choix.

"C'est un choix où se mêlent émotion et raison", expliquait Summerville à Voetbal International plus tôt ce mois-ci.

"C'est aussi un choix pour le reste de ma vie. J'en ai longuement discuté avec ma famille et mes proches."

Il poursuit: "J'ai toujours joué avec les sélections de jeunes des Pays-Bas. Mais je me sens aussi comme un fils du Suriname. J'essaie d'y aller dès que j'ai des vacances et une grande partie de ma famille y vit. Quand je descends de l'avion, j'ai l'impression de rentrer chez moi."

Il y a un an encore, Crysencio Summerville ne figurait pas sur les radars néerlandais. Mais sa belle saison en Premier League avec West Ham, malgré la relégation du club londonien, a attiré l'attention de Ronald Koeman.

"Au final, j'ai choisi ce qui était le mieux pour moi et pour ma carrière", a-t-il expliqué.

"Dans tout ce que je fais, je vise le plus haut niveau. Et c'est avec l'équipe des Pays-Bas que mes chances de réussite sont les plus grandes."

Un choix qui profite déjà aux deux parties depuis plusieurs semaines.

"Je le trouve fantastique à bien des égards sur le côté droit, qu'il débute le match ou qu'il entre en cours de jeu", s'est enthousiasmé Ronald Koeman après le large succès contre la Suède samedi (5-1), une rencontre lors de laquelle Crysencio Summerville est entré à la pause avant d'inscrire le dernier but.

Il avait également marqué contre le Japon pour l'entrée en lice des Pays-Bas à la Coupe du monde (2-2), à l'occasion de sa troisième sélection.

"Crysencio Summerville apporte de la vitesse, mais il est aussi très intelligent entre les lignes et il utilise bien le ballon. J'aime vraiment le voir jouer", a ajouté le sélectionneur.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy)