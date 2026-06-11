Football-Après s'être vu refuser l'accès à la Coupe du monde, l'arbitre somalien Artan arbitrera la Supercoupe de l'UEFA

par Julien Pretot

L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui ne pourra pas participer à la Coupe du monde après s'être vu refuser l'entrée aux USA, a été désigné pour arbitrer la Supercoupe de l'UEFA du mois prochain entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa.

Artan, 34 ans, avait été désigné parmi les officiels de match pour la Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, mais il a été contraint de manquer le tournoi après que les autorités américaines lui ont refusé l'entrée sur le territoire malgré un visa valide.

L'instance dirigeante du football européen a déclaré jeudi que sa nomination pour la Supercoupe faisait suite à des discussions avec la Confédération africaine de football (CAF) et s'inscrivait dans le cadre d'un accord de coopération récemment signé entre les deux instances.

Le match du 12 août à Salzbourg opposera le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, à Aston Villa, tenant du titre de la Ligue Europa.

(Rédigé par Julien Prétot; version française Clément Martinot)