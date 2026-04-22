Football/Angleterre-Rosenior démis de ses fonctions d'entraîneur de Chelsea

Chelsea a démis mercredi son entraîneur Liam Rosenior de ses fonctions à la suite d'une série de résultats catastrophiques en championnat qui ont éloigné le club londonien des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

Nommé en janvier dernier pour remplacer Enzo Maresca, l'Anglais de 41 ans aura dirigé les Blues pendant moins de quatre mois. Il devient la dernière victime à date de la saison mouvementée de Chelsea, qui a essuyé sept défaites lors de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues, dont cinq d'affilée en championnat sans inscrire le moindre but.

Le licenciement de Liam Rosenior survient au lendemain d'une humiliante défaite à Brighton (3-0), qui a permis au club de la côte sud de devancer Chelsea à la sixième place de Premier League. Septièmes, les Blues comptent désormais sept points de retard sur la cinquième place qualificative en C1, détenue par Liverpool, malgré un match supplémentaire disputé.

"Le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de son entraîneur principal Liam Rosenior", a déclaré le club dans un communiqué. "Au nom de tout le monde au Chelsea FC, nous tenons à exprimer notre gratitude envers Liam et son staff pour tous les efforts qu’ils ont déployés pendant leur passage au club."

"Cette décision n'a pas été prise à la légère par le club, mais les résultats et les performances récents sont en deçà des standards requis alors qu'il reste encore tant à jouer cette saison", est-il ajouté dans le communiqué.

La nomination de Liam Rosenior le 6 janvier, avec un contrat courant jusqu'en 2032, avait fait grand bruit en France puisque le technicien avait quitté Strasbourg pour rejoindre Chelsea - les deux clubs ont le même propriétaire, le consortium BlueCo.

Chelsea a indiqué que Calum McFarlane prendrait les rênes de l'équipe jusqu'à la fin de la saison en tant qu'entraîneur par intérim.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore; version française Vincent Daheron)