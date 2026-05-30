Foot: le PSG s'offre une deuxième Ligue des champions d'affilée en battant Arsenal en finale

La joie du coach parisien Luis Enrique (2eD) et du milieu espagnol Fabian Ruiz (G) après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai 2026 à Budapest ( AFP / INA FASSBENDER )

Le PSG a réussi l'exploit de remporter une deuxième Ligue des champions d'affilée, une première pour un club français, en dominant Arsenal en finale à l'issue de la séance de tirs au but (1-1 a.p., 4 t.a.b à 3) samedi à Budapest.

Paris réédite ainsi la performance du Real Madrid, dernière formation à s'être adjugée deux Ligues des champions d'affilée, les Madrilènes dirigés par Zinédine Zidane ayant même fait mieux avec trois C1 entre 2016 et 2018.

Arsenal a ouvert le score par Kai Havertz dès la 6e minute de jeu mais Ousmane Dembélé a égalisé pour Paris sur penalty à la 65e minute. Tout s'est ensuite décanté au cours des tirs au but, le défenseur brésilien d'Arsenal Gabriel ratant sa tentative pour offrir une deuxième étoile aux Parisiens.

La joie des supporters parisiens après la victoire du Paris SG en finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai 2026 à Budapest ( AFP / FRANCK FIFE )

Après un parcours impressionnant et des qualifications de prestige contre des géants comme Liverpool ou le Bayern Munich, les Parisiens ont ainsi brisé le verrou des Gunners, qui n'avaient encaissé que six buts cette saison en C1 avant la finale.

Après s'être adjugés la Supercoupe d'Europe, la Coupe Intercontinentale, le Trophée des champions et un 14e titre de champion de France, les joueurs de Luis Enrique ont donc ajouté un nouveau trophée à leur palmarès cette saison.

Luis Enrique s'offre de son côté une troisième Ligue des champions en tant qu'entraîneur après celles de 2015 (à la tête du FC Barcelone) et de 2025 avec le PSG, rejoignant dans les annales Pep Guardiola, Bob Paisley et Zinédine Zidane, également victorieux à trois reprises. Le record est détenu par l'Italien Carlo Ancelotti avec cinq succès.