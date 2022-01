Fonds flexibles : un placement approprié pour 2022 ?

Les supports patrimoniaux ont profité de la bonne tenue des Bourses mondiales en 2021. (© Fotolia)

Les actions sont restées le principal moteur de performance depuis près de deux ans. Les supports patrimoniaux et offensifs peuvent-ils permettre d'affronter une année qui s'annonce difficile ?

Après avoir, elle aussi, subi les effets récurrents de la crise sanitaire, la gestion diversifiée flexible, patrimoniale ou offensive (lire le glossaire en fin d'article) a profité de la bonne tenue des Bourses mondiales en 2021.

Ces stratégies d'investissement ambitionnent de maintenir des performances positives dans toutes les configurations de marché. Mais, au terme d'une année de records boursiers, l'exercice paraît plus délicat. L'an dernier, le CAC 40 a gagné 28,85% et le S&P 500 26,9%. Comment trouver désormais la répartition optimale entre actions, obligations, monétaires, matières premières et devises, alors que les Bourses ont déjà fortement rebondi ?

Les actions ont encore été le principal moteur de performance des allocations les plus offensives. Et les fonds dits patrimoniaux, qui cherchent à limiter la volatilité en consacrant une part plus importante de leur portefeuille aux obligations, ont dû, eux aussi, y recourir pour faire face à la rentabilité très faible, voire négative, des obligations.

Déception

Carmignac Patrimoine, pionnier du secteur, a de nouveau déçu en 2021 en cédant 0,88%. Le véhicule phare de Carmignac, créé en 1989, avait confirmé son retour en grâce en 2019 (+10,5%) et 2020 (+12,4 %), après des épisodes difficiles, notamment en 2015 et 2018. Après avoir perdu plus de la moitié de ses actifs en quelques années, Carmignac Patrimoine a