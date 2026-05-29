Flottille Gaza: les avocates de militants dénoncent un "simulacre de condamnation" d'Israël par la France

Des militants de la "flottille pour Gaza", arrêtés et expulsés par Israël, devant un terminal après leur arrivée à l'aéroport d'Istanbul, le 21 mai 2026 en Turquie ( AFP / Ozan KOSE )

Les avocates des membres français de la "flottille pour Gaza", victimes de mauvais traitements lors de leur détention provisoire en Israël, ont dénoncé vendredi le "simulacre de condamnation" de ces actes par la France et annoncé leur refus de rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour évoquer la question.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a dit mardi qu'il envisageait une "saisine" de la justice française pour le traitement qu'il a jugé "odieux" infligé par le gouvernement israélien à des militants de la "flottille pour Gaza", après la diffusion d'une vidéo qui avait provoqué un tollé international.

"Nous savons que nous n'avons rien à attendre de ce simulacre de condamnation de la part du gouvernement français qui ne saurait aujourd'hui se poser sérieusement en défenseur des droits des navigant·e·s de la Flottille", ont réagi les avocates des militants français dans un communiqué.

"Les effets d'annonce (...) ne nous feront pas oublier que le gouvernement français a soutenu l'État d'Israël depuis le début du génocide", soulignent-elles.

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a annoncé samedi que la France avait interdit l'accès à son territoire au ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, après la diffusion d'une vidéo de militants de la "flottille pour Gaza" agenouillés et mains liées, à la suite de leur interception en mer et de leur placement en détention dans le sud d'Israël.

Les avocates annoncent par ailleurs leur intention de "déposer plainte pour les violences subies par les membres de la Flottille dans les prochains jours pour les humiliations, violences, viols et actes de torture dénoncés".

Une cinquantaine de navires avaient quitté la Turquie le 14 mai avec pour objectif une nouvelle tentative de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, ravagée par deux ans de guerre.

Les autorités israéliennes ont annoncé l'interpellation de 430 militants - dont 37 Français - à bord des bateaux qui ont tous été expulsés jeudi.