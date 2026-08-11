FlightAware poursuit Kalshi en justice au sujet des marchés liés aux annulations de vols

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Le service de suivi des vols FlightAware poursuit en justice le géant des marchés prédictifs Kalshi, accusant cette société d’utiliser ses données et son nom pour exploiter, sans autorisation, des « marchés de paris sur les annulations de vols ».

* En juillet, Kalshi a annoncé la mise en place de marchés permettant aux clients de parier sur le risque d’annulation de vols. Ce projet a suscité des critiques, certains craignant que ces marchés ne créent des incitations financières poussant des personnes à perturber le trafic aérien ou à provoquer la fermeture d’aéroports.

* FlightAware a déclaré que Kalshi l’avait désignée comme principale source pour le règlement de ces marchés, mais qu’elle n’avait pas autorisé Kalshi à utiliser son nom, ses données ou ses marques déposées à cette fin.

* L’utilisation non autorisée par Kalshi des données et du nom de FlightAware a conduit les clients à supposer que FlightAware était impliquée dans ce projet, ont écrit les avocats de la société de suivi des vols dans la plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral du district sud de New York.

* Kalshi n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters, formulée en dehors des heures de bureau.

* Le contrat intitulé « Annulations de vols aux États-Unis pour la semaine se terminant le 14 août à 17 h (heure de la côte Est) » était disponible sur le site web de Kalshi au moment de la rédaction de cet article, comme l’ont montré les vérifications de Reuters. L’annonce précisait: « Résultat vérifié par FlightAware. »

* Les marchés de prédiction tels que Kalshi et Polymarket ont connu un essor fulgurant depuis l’élection présidentielle américaine de 2024, lors de laquelle ils s’étaient montrés plus performants que les instituts de sondage pour prédire la victoire du républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris.

* Polymarket et Kalshi permettent aux traders et aux parieurs de miser sur un large éventail d’événements, allant des résultats de rencontres sportives aux élections, en passant même par des événements liés aux conflits en Iran et en Ukraine.

* FlightAware réclame des dommages-intérêts dont le montant n’a pas été précisé, ainsi que des ordonnances judiciaires interdisant à Kalshi d’utiliser ses données et son nom. L’entreprise demande également un procès devant jury.