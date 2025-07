"Fléchage" des recettes des péages, entretien du ferroviaire : comment l'Etat veut remettre sa patte sur les concessions d'autoroutes

Les sept plus grandes concessions autoroutières arriveront à leur terme entre 2031 et 2036. En vue de ce tournant, le gouvernement souhaite reprendre la main sur la gestion de la "manne" des grands axes routiers payants du pays.

Après son désengagement au début des années 2000, l'Etat cherche à reprendre le contact avec ses autoroutes. Les concessions autoroutières françaises, qui arrivent à leur terme, vont être "renouvelées" mais avoir un "cadre plus exigeant, mieux contrôlé et un pilotage plus strict de l’Etat" , a indiqué mercredi 9 juillet le ministre des Transports à l'AFP.

Philippe Tabarot doit annoncer dans la journée une loi "qui fixera les grandes orientations en matière de financement des infrastructures" à horizon 2030.

Ce texte prévoit également "le fléchage de l’intégralité des recettes des futurs péages vers les infrastructures de transports" et une "hausse des investissements pour la régénération du réseau ferroviaire", a précisé le ministère. L'annonce du ministre des Transports fait suite à une large consultation d'élus, professionnels et économistes dans le cadre de la conférence Ambition France Transports, dont le rapport doit être remis mercredi au ministre. Il s'agissait de réfléchir aux modes de financement nécessaires à la modernisation des réseaux de transports, l'augmentation de l'offre et l'accélération de la transition écologique d'ici 2040. Le tout, en préservant les deniers de l'Etat.

15 milliards de recettes par an, et 6 d'impôts et taxes, selon la présidente de la Sanef

Les autoroutes à péage sont gérées par des sociétés dont les concessions vont arriver à échéance entre 2031 et 2036. La présidente de la Sanef, Anne-Marie Idrac a mis en avant les besoins de financement du secteur. Elle estime ainsi ces besoins à 90 milliards d'euros sur 30 ans pour moderniser et régénérer les réseaux routiers, surtout ceux non concédés et relevant des collectivités territoriales.D'après elle, les péages génèrent 15 milliards d'euros de recettes par an pour les sociétés d'autoroute, qui s'acquittent de six milliards d'euros en impôts et taxes.

"Les péages sont protégés des aléas politiques. (...) Et ils sont sanctuarisés, ils servent à faire des travaux, pas autre chose", avait-elle ainsi souligné début juin, en réponse aux appels à récupérer "la manne des autoroutes" pour financer le développement du ferroviaire.