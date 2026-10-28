Flavio Bolsonaro devrait atterrir à Miami après une escale en Equateur

Un avion transportant vraisemblablement le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro et sa famille devrait arriver mercredi à Miami, en Floride, où leurs seront délivrés des visas d'entrée aux Etats-Unis, selon des données de vol consultées par Reuters.

Flavio Bolsonaro, qui a refusé de reconnaître sa défaite face à Luiz Inacio Lula da Silva au second tour de l'élection présidentielle dimanche et de remettre ses passeports comme lui demandait la Cour suprême en raison de l'enquête pour blanchiment d'argent dont il fait l'objet, a quitté le Brésil pour l'Argentine avec son épouse et ses deux filles mardi soir, a déclaré la Direction nationale argentine des migrations.

Ils ont franchi la frontière au pont de Tancredo Neves après 19 heures de route depuis leur domicile à Brasilia. La famille Bolsonaro a ensuite embarqué à bord d'un avion privé de la compagnie Baires Fly S.A. pour la ville équatorienne de Guayaquil, a précisé l'agence gouvernementale argentine.

Un Gulstream G400 exploité par Baires Fly a décollé à 00h22 (03h22 GMT) de Puerto Iguazu et atterri à 03h46 (08h46 GMT) à Guayaquil, selon le site de suivi des vols FlightAware. L'avion est ensuite reparti à destination de l'aéroport de Miami-Opa Locka, où il devrait atterrir à 09h18 heure locale (13h18 GMT).

Le président américain Donald Trump s'est dit prêt, mercredi, à accueillir Flavio Bolsonaro aux Etats-Unis et un responsable du département d'Etat américain a déclaré qu'un visa lui serait délivré.

Le frère cadet de Flavio Bolsonaro, Eduardo, vit en Floride, où s'était également réfugié leur père Jair après avoir refusé de reconnaître sa défaite contre Luiz Inacio Lula da Silva à l'élection présidentielle de 2022.

L'ancien militaire et président d'extrême droite a été condamné pour tentative de coup d'Etat à son retour au Brésil et purge une peine de 27 ans d'emprisonnement.

Flavio Bolsonaro, qui perdra son immunité à l'expiration de son mandat de sénateur en février, avait affirmé lundi n'avoir "jamais songé à quitter le pays". "Je remettrai mes passeports et me défendrai face à cette mascarade, qui constitue une tentative manifeste de m'intimider", avait-il dit.

(Gabriel Stargardter, avec la contribution d'Alexandra Valencia à Quito, Gabriel Araujo à Sao Paulo, Maximilian Heath à Buenos Aires; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)