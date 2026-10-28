 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Flavio Bolsonaro devrait atterrir à Miami après une escale en Equateur
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Un avion transportant vraisemblablement le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro et sa famille devrait arriver mercredi à Miami, en Floride, où leurs seront délivrés des visas d'entrée aux Etats-Unis, selon des données de vol consultées par Reuters.

Flavio Bolsonaro, qui a refusé de reconnaître sa défaite face à Luiz Inacio Lula da Silva au second tour de l'élection présidentielle dimanche et de remettre ses passeports comme lui demandait la Cour suprême en raison de l'enquête pour blanchiment d'argent dont il fait l'objet, a quitté le Brésil pour l'Argentine avec son épouse et ses deux filles mardi soir, a déclaré la Direction nationale argentine des migrations.

Ils ont franchi la frontière au pont de Tancredo Neves après 19 heures de route depuis leur domicile à Brasilia. La famille Bolsonaro a ensuite embarqué à bord d'un avion privé de la compagnie Baires Fly S.A. pour la ville équatorienne de Guayaquil, a précisé l'agence gouvernementale argentine.

Un Gulstream G400 exploité par Baires Fly a décollé à 00h22 (03h22 GMT) de Puerto Iguazu et atterri à 03h46 (08h46 GMT) à Guayaquil, selon le site de suivi des vols FlightAware. L'avion est ensuite reparti à destination de l'aéroport de Miami-Opa Locka, où il devrait atterrir à 09h18 heure locale (13h18 GMT).

Le président américain Donald Trump s'est dit prêt, mercredi, à accueillir Flavio Bolsonaro aux Etats-Unis et un responsable du département d'Etat américain a déclaré qu'un visa lui serait délivré.

Le frère cadet de Flavio Bolsonaro, Eduardo, vit en Floride, où s'était également réfugié leur père Jair après avoir refusé de reconnaître sa défaite contre Luiz Inacio Lula da Silva à l'élection présidentielle de 2022.

L'ancien militaire et président d'extrême droite a été condamné pour tentative de coup d'Etat à son retour au Brésil et purge une peine de 27 ans d'emprisonnement.

Flavio Bolsonaro, qui perdra son immunité à l'expiration de son mandat de sénateur en février, avait affirmé lundi n'avoir "jamais songé à quitter le pays". "Je remettrai mes passeports et me défendrai face à cette mascarade, qui constitue une tentative manifeste de m'intimider", avait-il dit.

(Gabriel Stargardter, avec la contribution d'Alexandra Valencia à Quito, Gabriel Araujo à Sao Paulo, Maximilian Heath à Buenos Aires; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des secouristes sur les lieux d’une collision entre un train à grande vitesse Renfe AVE et un train Iryo, entre Urda et Los Yébenes, dans la province de Tolède, le 28 octobre 2026 en Espagne ( AFP / JAVIER SORIANO )
    Espagne : au moins 31 morts dans une collision ferroviaire
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:08 

    Au moins 31 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées, dont certaines gravement, dans la collision mercredi de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, selon les autorités, bilan provisoire qui en fait une des pires catastrophes ferroviaires ... Lire la suite

  • Des éleveurs tamouls installés sous une bâche pour protester contre une spoliation foncière, le 30 septembre 2026 à Batticaloa, dans l'est du Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )
    Au Sri Lanka, le combat pour la terre après la guerre civile
    information fournie par AFP 28.10.2026 13:58 

    Ils n'ont pas bougé d'un pouce depuis trois ans. Assis sous une bâche devant la coopérative de Siththandy, dans l'est du Sri Lanka, des dizaines d'éleveurs tamouls, fatigués mais résolus, se relaient jour et nuit pour dénoncer ce qu'ils appellent le "vol" de leurs ... Lire la suite

  • Marche en hommage à Pengo Bossio Wangi, âgé de 26 ans, décédé lors d'une fusillade depuis une voiture à Trappes
    Un hommage national sera rendu aux victimes de l'attentat de Trappes
    information fournie par Reuters 28.10.2026 13:56 

    "Un ‌hommage national sera rendu" en ​soutien aux victimes de "l'acte terroriste raciste" qui a fait un mort ​et quatre blessés graves vendredi à Trappes ​et La Verrière ⁠dans les Yvelines, a annoncé ‌mercredi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. Le président ... Lire la suite

  • Le président israélien Isaac Herzog, lors d'une conférence de presse à Budapest le 20 octobre 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )
    Israël : Isaac Herzog, le discret président qui détient les clés du prochain gouvernement
    information fournie par AFP 28.10.2026 13:51 

    Il n'aime pas trancher mais se retrouvera bientôt au cœur du jeu politique israélien : le président Isaac Herzog, dont les fonctions sont habituellement largement honorifiques, aura dans quelques jours la lourde tâche de désigner la personnalité chargée de former ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank