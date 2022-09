Flambée des prix de l’énergie : les patrons d’ETI broient du noir

Et dire que début 2022, au sortir de l'orage pandémique, la plupart des patrons de petites et moyennes entreprises françaises se croyaient tirés d'affaire… « Je vais pouvoir commencer à tranquillement rembourser mon prêt garanti par l'État », se disaient-ils in petto . Avec l'enthousiasme de celui qui voit enfin la lumière au bout du tunnel, nombre d'entre eux avaient repris les investissements, voire les recrutements. Hourra, la crise est derrière nous !

Et puis patatras. La faute à Vladimir Poutine, bien sûr, qui, le 24 février dernier, a trouvé bon d'envahir l'Ukraine et de replonger ainsi l'Europe dans la tourmente. Sept mois plus tard, « l'opération spéciale » russe – une guerre sanglante, en vérité – est toujours en cours. Nul ne sait quand elle se terminera. Les prix du gaz, et avec eux ceux de l'électricité, sont au zénith. En outre, le robinet à dollars ouvert par le président américain Joe Biden s'est retourné contre lui, provoquant une inflation immaîtrisable. Last but not least , la folle politique « zéro Covid » du leader chinois Xi Jinping a fortement grippé la deuxième économie mondiale.

Ralentir les investissements

Résultat de tous ces « chocs exogènes » , comme disent les économistes : la plupart des patrons des entreprises intermédiaires de France – entre 250 et 4 999 salariés, avec un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1,5 milliard

