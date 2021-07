Flambée des cas de Covid-19 : alerte sur les vacances

La quatrième vague redoutée pour l'été avec l'arrivée du variant Delta est bien là. À quelques jours du grand chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, tous les indicateurs virent au rouge, certains même au rouge écarlate. De nombreux départements, notamment sur les côtes, ont durci leurs restrictions, imposant de nouveau le port du masque en extérieur, interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique, ou même en fermant plus tôt les bars et restaurants comme en Haute-Corse.

Il semble loin le temps où, fin juin, on se réjouissait de voir le Covid-19 maîtrisé et faisait tomber les masques en extérieur. En un mois, le nombre de cas a été multiplié par dix : en cette fin juillet, on en compte 20 000 par jour en moyenne. La dernière fois que l'on avait enregistré autant de cas, c'était fin avril. Le taux de positivité remonte aussi : au 26 juillet, 4,3 % des tests réalisés étaient positifs, contre moins de 1 % au début du mois.

Flambée sur les côtes

En Martinique et à La Réunion, les autorités ont décidé de renouer avec le confinement pour enrayer la hausse des cas. Sur l'île antillaise, le taux d'incidence atteint 1 035,3 cas pour 100 000 habitants en sept jours au 26 juillet, contre 206,7 en moyenne dans le reste de la France, pour un taux de positivité de 16,8 %. À La Réunion, le taux d'incidence est de 344,9 pour un taux de positivité de 8,6 %. Dans ces deux

