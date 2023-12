Fiscalité, revenus, assurances : ce qui change en 2024

Le porte-monnaie des ménages va connaitre une série d'évolutions, sur tous les plans.

( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

REVENUS

Quelle hausse du Smic?

La revalorisation automatique du Smic, de l'ordre de +1,13%, va porter son montant à 1.398,69€ net par mois (1.766,92€ brut), soit 15€ de plus qu'en 2023.

La gratification des stages a par ailleurs été augmentée, passant de 4,05€ à 4,35€ par heure de présence effective.

Pensions de retraite

A compter du 1er janvier, la pension de retraite du régime général sera revalorisée de 5,3%. Les bénéficiaires devront toutefois attendre un mois pour voir la couleur de cette augmentation. La retraite de base de janvier, première à bénéficier de cette hausse, sera en effet versée le 9 février prochain.

Minimas sociaux

Les dispositifs tels que le Revenu de solidarité active (RSA) ou l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) vont augmenter de 4,6% à compter du 1er avril. Le revenu de solidarité active passera de 607.70 euros à 635.70 euros pour une personne vivant seule. Pour deux personnes, ce montant passera de 911.62 euros à 953.56 euros par mois.

FISCALITE

Taxe foncière

L'inflation persistante va se répercuter sur les valeurs locatives cadastrales, qui déterminent le calcul des impôts fonciers. L'augmentation sera au moins de 3,9%, sans compter la marge de manoeuvre complémentaire dont dispose les communes.

Impôt sur le revenu

Le barème de l'impôt sur le revenu est modifié à la hausse pour tenir compte de l'inflation. L'ensemble des seuils vont ainsi augmenter de 4,8%. Selon Bercy, cette indexation représente un manque à gagner de 6,1 milliards d'euros pour les finances publiques.

Taxes sur l'électricité

Après le coup de sabre donné début 2022 pour tempérer la flambée des factures d'énergie, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité pourra être remontée par décret en 2024, à la discrétion de Bercy. Cette potentielle hausse de la TICFE a été entérinée dans le texte du Budget. Le gouvernement avait réduit la taxe de 32€ à 1€ par MWh pour les ménages, son minimum autorisé par le droit européen.

ASSURANCES

Les tarifs des assurances de dommages, habitation et automobile, pour les particuliers sont attendus en forte hausse l’an prochain, au-dessus du niveau de l’inflation.

La plus forte augmentation concernera les mutuelles, avec une hausse de 8,1% en moyenne, selon la Mutualité française. Les hausses concernant l'assurance habitation oscilleront entre 5 et 6%, et 3,5% pour les assurances auto.

Une autre hausse est déjà programmée pour 2025, dû à la révision du régime de couverture des catastrophes naturelles, qui fera gonfler le montant des assurances habitation.