 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

First Brands réduit ses principales unités et cherche des acheteurs dans le cadre de la crise de la faillite
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

First Brands a déclaré lundi qu'elle avait commencé à réduire progressivement certaines de ses activités en Amérique du Nord, notamment ses unités Brake Parts, Cardone et Autolite, tout en maintenant ses activités restantes en fonctionnement pendant qu'elle cherche des acheteurs pour ces actifs.

La liquidation exclut les autres unités nord-américaines de First Brands et ses activités en dehors de la région, qui continuent à fonctionner pendant que l'entreprise étudie les possibilités de trouver de nouveaux propriétaires.

Le fournisseur de pièces automobiles, qui fabrique des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage, avait demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites à la fin du mois de septembre 2025, accablé par de lourdes dettes dues à des acquisitions rapides et à une détérioration de sa situation financière.

L'année dernière, un juge des faillites américain a ordonné une enquête indépendante de 7 millions de dollars sur First Brands après des allégations selon lesquelles l'entreprise aurait abusé du financement de tiers pour des factures de clients.

"Au cours des derniers mois, nous avons exploré toutes les options possibles pour assurer le financement et faire avancer le processus de vente des entreprises Brake Parts Inc, Cardone et Autolite", a déclaré Charles Moore, directeur général par intérim de First Brands.

L'effondrement de First Brands met en lumière les tensions croissantes dans le secteur des pièces détachées automobiles et du financement, où d'autres acteurs surendettés, comme le prêteur automobile subprime Tricolor Holdings, se sont également effondrés, révélant comment les emprunts agressifs et les financements opaques poussent de plus en plus d'entreprises vers la faillite.

Au début du mois, la société a entamé un processus formel de commercialisation et de vente de l'entreprise, soit dans son ensemble, soit en plusieurs parties, dans le cadre de ses efforts pour sortir du chapitre 11 .

Weil, Gotshal & Manges conseille First Brands sur le plan juridique, tandis que Lazard joue le rôle de banquier d'affaires, Alvarez & Marsal celui de conseiller financier et C Street Advisory Group s'occupe de la communication stratégique alors que la société réduit certaines de ses activités.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une personne déneige la route à Boston, le 26 janvier 2026 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Froid polaire aux Etats-Unis, plus de 800.000 foyers sans électricité
    information fournie par AFP 26.01.2026 18:52 

    Des millions d'Américains affrontent lundi une vague de froid polaire qui aggrave les conséquences d'une tempête ayant causé la mort d'au moins 21 personnes et privé d'électricité plus de 800.000 foyers. Dans la région des Grands Lacs, dans le nord des Etats-Unis, ... Lire la suite

  • Face à Trump, les Groenlandais tentent de rassurer leurs enfants
    Face à Trump, les Groenlandais tentent de rassurer leurs enfants
    information fournie par AFP Video 26.01.2026 18:29 

    Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche l'an dernier et son ambition retrouvée de mettre la main sur le Groenland, la politique internationale s'est invitée dans les foyers de l'île arctique.

  • Mi-chats mi-pachas: Istanbul sous la griffe de ses félins
    Mi-chats mi-pachas: Istanbul sous la griffe de ses félins
    information fournie par AFP Video 26.01.2026 18:29 

    À Istanbul, les chats sont traités en roi, une tradition ancestrale dans la ville turque. "Les Stambouliotes aiment les animaux. Chez nous, les chats et les chiens entrent librement dans les magasins, s'allongent, dorment," raconte une habitante.

  • Le président nigéria Bola Tinubu, à Abuja, le 15 décembre 2024 ( AFP / Kola Sulaimon )
    Nigeria : l'armée va juger des officiers pour une tentative de coup d'État en 2025
    information fournie par AFP 26.01.2026 18:27 

    L'armée nigériane a annoncé lundi qu'elle allait juger plusieurs officiers accusés d'avoir planifié un coup d'Etat contre le président Bola Tinubu l'année dernière, reconnaissant ainsi l'existence d'un complot que le gouvernement avait initialement nié. En octobre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank