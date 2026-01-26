First Brands réduit ses principales unités et cherche des acheteurs dans le cadre de la crise de la faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

First Brands a déclaré lundi qu'elle avait commencé à réduire progressivement certaines de ses activités en Amérique du Nord, notamment ses unités Brake Parts, Cardone et Autolite, tout en maintenant ses activités restantes en fonctionnement pendant qu'elle cherche des acheteurs pour ces actifs.

La liquidation exclut les autres unités nord-américaines de First Brands et ses activités en dehors de la région, qui continuent à fonctionner pendant que l'entreprise étudie les possibilités de trouver de nouveaux propriétaires.

Le fournisseur de pièces automobiles, qui fabrique des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage, avait demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites à la fin du mois de septembre 2025, accablé par de lourdes dettes dues à des acquisitions rapides et à une détérioration de sa situation financière.

L'année dernière, un juge des faillites américain a ordonné une enquête indépendante de 7 millions de dollars sur First Brands après des allégations selon lesquelles l'entreprise aurait abusé du financement de tiers pour des factures de clients.

"Au cours des derniers mois, nous avons exploré toutes les options possibles pour assurer le financement et faire avancer le processus de vente des entreprises Brake Parts Inc, Cardone et Autolite", a déclaré Charles Moore, directeur général par intérim de First Brands.

L'effondrement de First Brands met en lumière les tensions croissantes dans le secteur des pièces détachées automobiles et du financement, où d'autres acteurs surendettés, comme le prêteur automobile subprime Tricolor Holdings, se sont également effondrés, révélant comment les emprunts agressifs et les financements opaques poussent de plus en plus d'entreprises vers la faillite.

Au début du mois, la société a entamé un processus formel de commercialisation et de vente de l'entreprise, soit dans son ensemble, soit en plusieurs parties, dans le cadre de ses efforts pour sortir du chapitre 11 .

Weil, Gotshal & Manges conseille First Brands sur le plan juridique, tandis que Lazard joue le rôle de banquier d'affaires, Alvarez & Marsal celui de conseiller financier et C Street Advisory Group s'occupe de la communication stratégique alors que la société réduit certaines de ses activités.