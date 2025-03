Financement de la défense : "Les Français feront ce qu'ils voudront de leur épargne!", lance Eric Lombard

Interrogé sur le souhait du gouvernement de mobiliser l'épargne privée pour la montée en charge de l'industrie de défense, le ministre de l'Economie a voulu rassurer, après avoir "entendu beaucoup de bêtises" sur le sujet.

Eric Lombard, le 22 janvier 2025, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Quels leviers financiers pour relancer la défense française et européenne? Pendant que les industriels affichent un volontarisme prudent face aux déclarations des responsables politiques français et européens, qui appellent les entreprises à "monter en cadence" pour renforcer l'autonomie stratégique européenne, le ministre de l'Economie est revenu vendredi sur la possibilité de proposer des placements d'épargne aux particuliers qui le "souhaitent", pour contribuer à l'effort de défense du pays.

Le ministre le rappelle : ces placements, dont les contours sont actuellement discutés au sein des acteurs financiers et du gouvernement, seront proposés et soumis à la seule "liberté" de choix des épargnants. "Je veux rassurer les Français : ils feront ce qu'ils voudront de leur épargne!", a insisté le ministre de l'Economie vendredi 14 mars, à l'antenne de France 2.

"Convaincre les Français"

L'effort mené par les autorités "va passer par une planification" puis (...) "des commandes pour notre industrie. J'insiste pour que cet argent européen aille vers l'industrie européenne", a t-il martelé. "On achète trop, pas nous les Français mais les autres Européens, de matériel américain, qui en plus nous met sous une tutelle américaine. Il faut que l'on développe notre industrie, et nous avons des besoins de financements pour l'industrie".

Dans le cadre de ces évolutions appelées par les dirigeants européens, Emmanuel Macron a réuni les industriels français de la défense, vendredi 14 mars. "Nous voulons convaincre les Français qui le souhaitent, et qui ont de l'épargne, d'investir dans notre économie de défense", résume Eric Lombard. "Ce sera leur liberté, et je demande aux grands réseaux bancaires, d'assurance, de conseillers financiers, de proposer des produits permettant de financer l'effort de défense, mais ce sera la liberté des Français de faire ce qu'ils veulent de leur épargne", a t-il insisté".

Mercredi, le ministre de l'Economie avait par ailleurs indiqué privilégier des produits d'épargne existants plutôt que la création d'un livret spécifique pour mobiliser des fonds afin de financer un effort accru en matière de défense. Une note de la Direction générale du Trésor datée de fin février, citée par L'Opinion et Les Echos , évalue l'effort nécessaire à 100 milliards d'euros d'ici 2029, dont 35 milliards en 2026.