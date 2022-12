Fin du timbre rouge : "Si nous ne changeons pas les choses, ce sera la fin du courrier", juge un responsable de La Poste

Dès le 1er janvier, La Poste acte la grande refonte de son offre d'affranchissements, face à des volumes de courriers qui s'effondrent.

La Poste va remplacer son timbre rouge pour les lettres urgentes distribuées le lendemain par une version dématérialisée ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

"Si nous ne changeons pas les choses, ce sera la fin du courrier". A l'antenne de franceinfo , le directeur général adjoint du groupe La Poste, Philippe Dorge, a dressé vendredi 30 décembre le panorama de l'activité postale, et justifié la fin du timbre rouge "physique", qui représente "200 millions d'objets par an et diminue de 15 à 20% chaque année", contre "un milliard 200 millions d'objets" acheminés chaque jour par le timbre dit vert.

Le timbre rouge "aurait disparu" d'ici 3 à 4 ans

Le 1er janvier 2023, La Poste va remplacer son timbre rouge pour les lettres urgentes distribuées le lendemain par une version dématérialisée. La nouvelle formule, appelée "e-Lettre rouge", permettra d’envoyer des documents de trois feuillets maximum sur le site laposte.fr ou dans un bureau de poste, via un automate ou avec l'aide d'un postier. Le document sera imprimé à proximité du destinataire, mis sous pli et distribué le lendemain s’il a été envoyé avant 20h. Le service coûtera 1,49 euro, contre 1,43 euro pour le timbre rouge actuel de la "lettre prioritaire".

Il s'agit d'une première mondiale, selon La Poste, qui voit s'effondrer les volumes de courrier traditionnel depuis plusieurs années.

"De toute façon, dans trois ou quatre ans, le timbre rouge aurait disparu" , d'autant que "le digital a capté l'usage pour les envois les plus urgents"", estime encore le responsable du groupe.

En juillet dernier, Philippe Dorge avait déjà expliqué que "les volumes de J+1 ont été divisés par 14 depuis 2008". Ce qui commence à coûter cher et à peser sur l'environnement puisque le groupe utilise des avions, camions et camionnettes de moins en moins remplis.