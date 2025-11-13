Fin du "shutdown" le plus long de l'histoire des USA, Trump signe un texte voté par le Congrès

(Actualisé tout du long avec texte promulgué par Trump, éléments supplémentaires)

par David Morgan et Nolan D. McCaskill

Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi soir un projet de loi mettant fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, environ deux heures après que le Congrès a voté un accord en ce sens, ouvrant la voie à la reprise des aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et au versement des salaires des employés fédéraux.

Deux jours après le Sénat, où le Parti républicain dispose d'une majorité étroite, la Chambre des représentants - également contrôlée par les pairs républicains de Donald Trump - a voté à 222 voix contre 209 en faveur d'un texte prévoyant le financement temporaire de l'administration fédérale.

Avec la signature du texte apposée dans la foulée par le chef de la Maison blanche, des centaines de milliers d'employés fédéraux mis au chômage technique devraient revenir en poste dès jeudi, même si un doute plane sur la vitesse avec laquelle l'ensemble des opérations de l'administration vont reprendre.

Le texte prévoit le financement des opérations de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier prochain et, en l'état, laisse entrevoir que la dette publique américaine (actuellement de 38.000 milliards de dollars) va s'alourdir de 1.800 milliards de dollars par an.

La fin du "shutdown" alimente l'espoir d'un retour à la normale rapide de certains services cruciaux, comme le transport aérien, jusqu'alors très perturbé, avec la perspective de la fête de Thanksgiving dans deux semaines qui donne traditionnellement lieu à de nombreux déplacements.

La reprise des aides alimentaires apportées à des millions de familles américaines pourrait aussi favoriser les achats en vue des fêtes de fin d'année.

Par ailleurs, la fin du "shutdown" signifie que les agences fédérales vont recommencer à compiler des données économiques clé, dont l'absence a laissé investisseurs, décideurs politiques et ménages américains dans le brouillard à propos de la santé du marché du travail, de la trajectoire de l'inflation et de la croissance économique dans son ensemble.

Il est toutefois possible que certains "trous" ne soient pas comblés. La Maison blanche a indiqué que le rapport mensuel sur l'emploi et l'indice des prix à la consommation qui étaient prévus en octobre pourraient ne jamais être publiés.

D'après les estimations de nombreux économistes, le produit intérieur brut (PIB) a perdu un dixième de point de pourcentage lors de chacune des six semaines du "shutdown". Une grande partie de ces pertes devrait cependant être rattrapée au cours des prochains mois.

PAS DE PROMESSES SUR LES REMBOURSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

Les républicains ont affiché mercredi leur unité à la Chambre des représentants, alors que Donald Trump avait apporté son soutien à l'accord scellé plus tôt cette semaine au Sénat.

Une telle unité était d'autant plus indispensable face à la colère des démocrates de la Chambre, mécontents que le bras de fer engagé par leurs pairs du Sénat ait pris fin sans obtenir ce qu'ils réclamaient depuis des semaines: la garantie que des remboursements de soins de santé pour des millions d'Américains seront prolongés au-delà de la fin décembre.

Huit sénateurs démocrates ont fait fi lundi des consignes des chefs de file du parti au Congrès, décidant de voter en faveur du texte, avec comme seule contrepartie la tenue d'un vote en décembre sur la question des remboursements des soins de santé - sans garantie sur l'issue de ce vote.

Cette décision a d'autant plus surpris après les succès électoraux de premier plan obtenus une semaine plus tôt par le Parti démocrate, dans ce qui constituait les premiers scrutins organisés depuis le début du second mandat de Donald Trump, à un an des élections de mi-mandat au Congrès ("midterms").

Contrairement aux républicains du Sénat, le 'speaker' de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, n'a effectué aucune promesse sur un quelconque vote à la chambre basse concernant les remboursements des soins de santé.

Ni les républicains, ni les démocrates ne semblent sortir victorieux de la longue impasse sur le "shutdown". Un sondage Reuters/Ipsos publié mercredi montre que 50% des Américains interrogés disent blâmer les républicains, tandis que 47% des sondés rejettent la faute sur les démocrates.

Il s'agissait de la première séance à la Chambre des représentants depuis la mi-septembre, une longue pause décidée par les républicains avec l'objectif d'accentuer la pression sur les démocrates dans les négociations bipartites.

(David Morgan et Nolan D. McCaskill, avec la contribution de Bo Erickson, Jason Lange et David Shepardson; version française Jean Terzian)