Fin de suspense concernant la présence de Mbappé contre Manchester City
10/12/2025 à 14:58

Fin de suspense concernant la présence de Mbappé contre Manchester City

Fin de suspense concernant la présence de Mbappé contre Manchester City

Plus que 35 absents.

Ce mercredi, le Real Madrid reçoit Manchester City , pour le choc de cette sixième journée de Ligue des champions. Malgré un bon classement pour les deux équipes (provisoirement 6 e et 12 e ), cette rencontre pourrait déjà être décisive pour la Casa Blanca . Tout autre résultat qu’une victoire augmenterait les chances de départ de Xabi Alonso, fragilisé suite aux performances moyennes des Merengues , notamment le week-end dernier et la déroute face au Celta de Vigo.…

CDB pour SOFOOT.com

Sport
