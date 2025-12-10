Fin de suspense concernant la présence de Mbappé contre Manchester City
Plus que 35 absents.
Ce mercredi, le Real Madrid reçoit Manchester City , pour le choc de cette sixième journée de Ligue des champions. Malgré un bon classement pour les deux équipes (provisoirement 6 e et 12 e ), cette rencontre pourrait déjà être décisive pour la Casa Blanca . Tout autre résultat qu’une victoire augmenterait les chances de départ de Xabi Alonso, fragilisé suite aux performances moyennes des Merengues , notamment le week-end dernier et la déroute face au Celta de Vigo.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer