Fin de la grève des pilotes d'Air Corsica après un accord

Avion d'Air Corsica, au dessus de Nantes, en Loire-Atlantique, le 13 avril 2026. ( AFP / Loic VENANCE )

La compagnie Air Corsica a annoncé lundi qu'après trois jours de grève, un accord a été trouvé avec les syndicats de pilote donnant lieu à un retour à la normale mardi.

Air Corsica annonce "la fin du mouvement de grève des pilotes à l’issue d’un dialogue constructif ayant permis d’aboutir à un protocole d’accord accepté par les parties", selon un communiqué.

La compagnie précise que "le programme des vols reprendra normalement à compter de demain, mardi 13 octobre".

Sans révéler les éléments de l'accord, Air Corsica indique que le compromis "repose sur un principe fondamental d’équité entre tous les pilotes de la compagnie", qu’il s’agisse "des copilotes ou des commandants de bord (...) des flottes ATR ou Airbus".

"Les parties ont également partagé la nécessité de prendre pleinement en compte la situation particulière liée à la crise des ATR, ainsi que le contexte économique particulièrement contraint que connaît aujourd’hui le secteur du transport aérien", ajoute-t-elle.

Les syndicats SNPL et SPAC, qui représentent les 140 pilotes de la compagnie, avaient appelé à la grève du 9 au 16 octobre pour demander des augmentations salariales.

"Ces dernières années, les pilotes (…) ont accepté un blocage de leurs salaires pendant deux ans, ainsi que la perte d'un nombre significatif de jours de congé, pour permettre le développement de l'entreprise", soulignaient-ils dans un communiqué commun.

Air Corsica est en outre confrontée depuis le mois de septembre à la mise à l'arrêt, par précaution, de cinq de ses sept avions ATR 72-600 suite à des "odeurs inhabituelles" d'huile dans les postes de pilotage.

Cette immobilisation est compensée par l'affrètement d'avions d'autres compagnies pour "préserver au maximum son programme de vols", ce qui représente un coût "d'un million d'euros par mois", avait précisé mercredi Pierre Muracciole, président du directoire de la compagnie.

Pendant ces trois jours de grève ainsi qu'encore lundi, des affrètements d'avions d'autres compagnies ont réduit les perturbations sur les lignes de délégation de service public (DSP), entre les quatre aéroports corses et Paris, Marseille et Nice, pour assurer la continuité territoriale entre l'île et l'Hexagone.

Créée en 1990, Air Corsica compte 7 Airbus et 7 ATR et est détenue à 66,8% par la Collectivité de Corse. Elle est la troisième compagnie aérienne française, derrière Air France et Transavia, avec 2,29 millions de passagers en 2024.