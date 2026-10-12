Aubagne : un principal de collège et une professeure blessés par balles, un jeune interpellé

Des gendarmes devant le collège Joseph-Lakanal à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, le 12 octobre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Le principal du collège Joseph-Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) ainsi qu'une professeure ont été blessé par balles lundi et un jeune de 14 ans a été interpellé, a-t-on appris de sources concordantes, précisant que le pronostic vital des victimes n'était pas engagé.

Le chef d'établissement a été touché par un tir de fusil de chasse de calibre 12, a indiqué une source policière à l'AFP qui ajoute qu'un membre du corps enseignant a également été touché dans l'attaque qui s'est produite vers 10H00.

Selon cette source, une troisième personne a été légèrement éraflée.

"Le collège n'était pas touché par le mouvement lycéen", a précisé à l'AFP la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

Le parquet de Marseille a confirmé à l'AFP une interpellation. Le contexte des tirs n'a pas été précisé, pas plus qu'un éventuel lien avec le mouvement lycéen.

Les ministres de l’Intérieur, Laurent Nuñez, et de l'Éducation nationale, Edouard Geffray, vont se rendre sur place dans l'après-midi, a indiqué Matignon.

"Le proviseur et la professeure ont été pris en charge", il n'y a "pas de pronostic vital engagé", a-t-on ajouté de source policière.

Selon France3, l'auteur présumé a tiré à plusieurs reprises dans l'enceinte de l'établissement et c'est le personnel du collège qui a maîtrisé l'adolescent, avant que les forces de l'ordre n'interviennent.