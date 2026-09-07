Fin de la grève chez French Bee avec l'ouverture de négociations

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La grève des hôtesses de l'air et stewards de la compagnie aérienne French Bee s'est arrêtée dimanche soir avec l'ouverture de négociations, a annoncé lundi la direction.

Cette dernière, qui refusait toute discussion tant que durerait la grève, a fait part dans un communiqué d'"une nouvelle phase de dialogue avec les organisations syndicales" après la fin du préavis, qui courait du 27 août au 6 septembre.

"La direction de French Bee a proposé la mise en place d'un cycle de travail structuré sur une période de quatre semaines", a-t-elle expliqué.

"Ce cycle a pour objectif d’examiner l'ensemble des sujets soulevés par les représentants du personnel, d'étudier les propositions formulées par chacune des parties et d'identifier des mesures concrètes susceptibles d'améliorer durablement les conditions de travail des PNC", les personnels navigants commerciaux (hôtesses et stewards), a-t-elle ajouté.

La compagnie a réussi à acheminer tous ses passagers durant le mouvement social, au prix de locations d'avions auprès d'autres compagnies, de retards ou de changements d'itinéraires.

La société French Bee, dotée d'une flotte de six Airbus A350, est une filiale de Groupe Dubreuil, conglomérat familial qui détient également Air Caraïbes dans le transport aérien. Son offre repose sur les voyages à bas coût entre Paris-Orly et des destinations long-courriers (Amérique du Nord, océan Indien et Tahiti).